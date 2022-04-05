Büyük Britanya-Ermenistan Dostluk Grubu

Başbakan, Birleşik Krallık Parlamentosu, Büyük Britanya-Ermenistan Dostluk Grubu heyetini kabul etti

Birleşik Krallık Parlamentosu, Büyük Britanya-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Tim Luthen başkanlığındaki bir heyeti kabul eden Başbakan Nikol Paşinyan, heyetin Ermenistan ziyaretine dikkat çekerek, bunun parlamentolar arası alan da dâhil olmak üzere, Ermeni-İngiliz ilişkilerinin daha da gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağını umduğunu ifade etti.

Nikol Paşinyan, Ermeni hükümetinin Büyük Britanya ile siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda işbirliğini genişletmekle ilgileneceğini kaydetti.

Tim Louton, parlamenter düzeydeki işbirliğinin yakın gelecekte güçlenmeye devam edeceğine olan güvenini dile getirerek, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin derinleşmesine katkıda bulunmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirtti.

Ermenistan’daki demokratik reformların önemini vurguladı ve bunların etkili bir şekilde uygulanmasının Ermenistan’ın daha da ilerlemesine katkıda bulunacağına olan inancını dile getirdi.

Özellikle Dağlık Karabağ ve Güney Kafkasya’daki duruma değinildi.

Başbakan Paşinyan, Dağlık Karabağ çevresinde yaşanan süreçlere ilişkin gözlemlerini aktararak, Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği yıkıcı eylemlere uluslararası toplumun yeterli tepki vermesinin önemini vurguladı.

Başbakan, Azerbaycan’ın Artsakh’taki eylemlerinden kaynaklanan insani meselelere, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki topraklarda Ermeni kültürel mirasının yok edilmesi için atılan adımlara, Ermenistan ve Azerbaycan sınırının çizilmesine ve ayrıca Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik taarruzlarına değindi.

Ermenistan Kamu Radyosu