Bitmeyen yazı*￼

Kirvem,
Yurdumuzun genelinde maddi manevi meselelerimizin her geçen günün ardından giderek tadından yenmez boyutlara ulaştığı şu sıralar, vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin sinirleri maalesef laçka olmuş durumda…
Ülkemizde, yani “Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür” denen bu diyarlarda veya kuş uçmaz kervan geçmez mezralarda, keza taşına toprağına, havasına suyuna bin can feda ettiğimiz memleketimizde şu an seksen dört milyonu sollayan nüfusumuzla; hep birlikte bacı kardeş, gelin görümce maaile yaşarken, öte yandan da tam da şu günlerde ülkemizin havasına suyuna baktığımızda, açık seçik görünen o ki, kazın ayağı hiç de sanıldığı gibi değil…
Nitekim yirmi yıldan beri ülkemin tahtında, en yüce makamında oturan muhterem zevatın ikide bir dur durak demeden memleketimizin halinin, ahvalinin her geçen günün…
* Yazarımız Mıgırdiç Margosyan’ın sağlık sorunları nedeniyle tamamlama imkanı bulamadığı son yazısının taslak halini köşesinde okurlarıyla paylaşıyoruz. 2 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybeden yazarımız bu son yazı taslağına başlık koyma fırsatı da bulamadığı için kullanılan başlık editör tarafından atılmıştır.
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