Alternatif yollara başvurmak

Artsakh’ta Rus barış güçlerine ek olarak başka barış güçlerinin de konuşlandırılması siyasi-stratejik açıdan doğru olurdu

Askeri uzman Karen Hovhannisyan Aysor.am’a verdiği demeçte, “Artsakh’ta Rus barış güçlerinin yanı sıra başka barış güçlerinin de konuşlandırılması politik ve stratejik olarak doğru olurdu.

Bu, Rusya’ya yükümlülüklerini daha iyi yerine getirmesi gerektiğine dair açık bir işaret olur.

Böyle bir durumda rekabet olur ve Rusya, barış gücü misyonu çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her şeyi yapmaya çalışır.

Bu durumda, stratejik ilişkilere bakmamalı, yalnızca ulusal çıkarlar tarafından yönlendirilmeliyiz.

Alternatif yollara başvurmak ve Rusya’ya daha gerçekçi davranması için baskı yapmak ulusal çıkarımızadır.

Artsakh’ta Rus birlikleri başarısız oluyor, görevlerini düzgün yapmıyor.

Bir mevzi veya hat değil, bir yerleşim yeri boşaltıldı ve düşmanın kontrolüne geçti.

Öte yandan, diğer barış gücü askerlerinin konuşlandırılması tehlikeli, çünkü Rusya savaşın sona ermesinde arabulucuydu.

Bu ülke oyundan çıkarsa, Artsakh’ta çatışmaların devam edeceği göz ardı edilemez”,- dedi Karen Hovhannisyan.

Ermenistan Kamu Radyosu