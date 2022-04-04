Moderna kurucusu Afeyan: Ermenistan’ı teknoloji üreten bir ülkeye dönüştürmek istiyoruz

‘Moderna’ Şirketi’nin kurucusu ve başkanı, FAST Vakfı’nın Kurucu Ortağı Nubar Afeyan, FAST(Ermenistan Bilim ve Teknoloji Vakfı) Vakfı’nın Los Angeles’taki ilk ‘Advance Armenia Gala’ bağış kampanyasının açılış konuşmacısıydı.

FOX 11’in belirttiğine göre Afeyan, FAST’ın Ermenistan’ı teknoloji üreten bir ülkeye dönüştürmek istediğini söyledi.

Haberde “FAST, Ermenistan’ı teknoloji tüketen bir ülkeden teknoloji üreten bir ülkeye dönüştürmek için çalışıyor. Dr. Afeyan, çoğu Ermenistan ile ilgili olan birçok hayır projesinde aktif olarak yer almaktadır.” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/04/Moderna-kurucusu-Afeyan-Ermenistan/228362