Kınalıada’da hüzün: Ani Hamamcıoğlu vefat etti

Kınalıada’daki Ada Eczanesi sahibi Ani Hamamcıoğlu vefat etti.
Ani Hamamcıoğlu aynı zamanda eski futbolcu Garo Hamamcıoğli’nun eşiydi.
Uzun yıllar boyunca Kınalıada’daki Ada Eczanesi’nde hizmet veren Ani Hamamcıoğlu adanın tanınan ve sevilen bir simasıydı.
Ani Hamamcıoğlu geçirdiği rahatsızlığın ardından 2 Nisan Cumartesi günü hayatını kaybetti.
Hamamcıoğlu’nun vefatı Kınalıada halkında ve İstanbul Ermeni toplumunda üzüntü yarattı.
Ani Hamamcıoğlu için 6 Nisan Çarşamba günü Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’nde saat 15.00’te cenaze töreni düzenlenecek.
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