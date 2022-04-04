İstanbul Havarisel Vekilliği Vikarya Günü, 3 Nisan Pazar Günü Taksim Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesinde Kutlandı

Vikarya Gününde Papa Franciskus Hazretlerinin 10 Ekim 2021’de başlattığı Sinodalita için Sinod konusu ele alındı.

Şule Rogenbuke

03.04.2000 Pazar Günü, İstanbul Havarisel Temsilcisi Ekselansları Monsenyör Massimiliano Palinuro beraberindeki rahipler ve İstanbul Latin Katolik Kilisesi cemaati mensupları ile Taksim Aya Triada Kilisesine, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.

Papa Franciskus Hazretlerinin 10 Ekim 2021 tarihinde başlattığı Sinodalita için Sinod hazırlıkları çerçevesinde, mahalli kiliselerde ve episkoposluklar seviyesinde başlayan Sinod Hazırlıkları kapsamında, İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi ile Vikarya gününde bir buluşma düzenlendi.

Toplantıya Ekümenik Patrik Bartholomeos başkanlık etti. Pek Muhterem Metropolit Andreas, Pek Muhterem Metropolitler ve Pek Muhterem Peder Aetios’un yanı sıra Keldani Başepiskoposu Pek Muhterem Monsenyör Ramzi Garmou ile birlikte ruhbanlar, keşişler ve müminler de toplantıya iştirak ettiler.

Dua ve ilahilerin ardından Büyük Ecclesiarc Pek Muhterem Peder Aetios, Sinodalite üzerine hazırladığı konferansı verdi. Monsenyör Massimiliano, Peder Aetios’un konuşmasına istinaden: “

Παναγιώτατε, bizi kabul ettiğiniz için size tekrar teşekkür etmek isteriz. Bizimle birlikte ve bizim için dua ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kutsal Ortodoks Kilisesi’ne diyalog ve kardeşlik yolunda rehberlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cemaatimiz, Kutsal Şahsınızda imanda güçlü, Kilise’nin birliğini inşa etmede cesur, başkalarının yargılarından ve rahatlık hesaplarından bağımsız, yalnızca Rab İsa Mesih’in “hepsi bir olsunlar” duasını yerine getirmeyi arzulayan bir Allah adamı görüyor. Eğer burada, İstanbul’da ve Türkiye’de Katolikler ve Ortodokslar tek bir Kilise olarak birlikte dua ediyorlarsa, bu aynı zamanda sizin cesaretiniz, verdiğiniz örnek ve öğretinizden kaynaklanmaktadır.” dedi.

Büyük Ecclesiarc Pek Muhterem Peder Aetios’un Sinod hakkındaki konuşmasının tam metni: TR-Sinodalite-hakkinda-Ders-03.04.2022İndir

Toplantıda Patrik Bartholomeos, İstanbul Latin Katolik Episkoposu Pek Muhterem Mons. Massimilano’ya hediye olarak haç hediye sunarken, Monsenyör Massimilano da Patrik Hazretlerine “İyi Çoban” ikonası hediye etti.

Monsenyör Massimiliano konuşmasına Kutsal Kitap, Mezmurlardan bir cümle ile başladı:

“Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak!

“İstanbul’da, tarihi Konstantinopolis’te yaşayan Katolik cemaatini pederane yüreğinizle misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bugün, Kutsal Paskalya’ya doğru yolculuğumuzda, bu görkemli Aya Triada Kilisesi’nde bize sizinle birlikte dua etme ve Mesih’te kardeşler olmanın sevincini paylaşma fırsatı verdiniz.

“Παναγιώτατε, vermekte olduğunuz harika örnek sayesinde ve selefleriniz Athenagoras ve Demetrios ile tam bir devamlılık içinde, tarihi Konstantinopolis şehrinde tam Kilisenin birliği içinde olmanın sevinci önceden tadılır. Burada, gerçekten, biz Hristiyanların küçük bir azınlık olmamız bakımından, birbirimizi sevmeye ve birliği inşa etmeye neredeyse mecbur durumdayız. Hem Katolikler hem de Ortodokslar, verdiğiniz örnek ve öğretilerinizle desteklenerek, önyargı duvarlarını yıkıyoruz ve farklılıklara değer vermeyi öğreniyoruz. Kutsal Şahsınızın öğretisi ve örneği sayesinde, Tarihi Konstantinopolis, birleşmiş tek Kilise’nin geleceğinin, Mesih’in tek Büyük Kilisesi’nin inşa edildiği bir laboratuvar haline geldi.

“Şu anda bu şehirde yaşayan Katolik Cemaati size en derin sevgisini ve içten bağlılığını ifade etmek istiyor. Burada, 22 Latin Katolik kilisesinde hizmet veren çeşitli dini teşkilatlara bağlı 37 rahip bulunuyor. Hayırseverlik ve eğitim işleriyle uğraşan 30 kadar rahibe size sevgilerini sunuyorlar. Huzurunuzda mevcut olan ve çok sayıdaki din eğitmenleri ve adanmış laikler, şehirde ikamet eden binlerce yerli ve yabancı Katolik’i temsil ediyor, hepsi sizi istisnasız seviyor ve sizin için dua ediyor.

“Katolik Kilisesi, Kutsal Peder’imiz ve Kardeşiniz Papa Francesco Hazretleri’nin davetini kabul ederek 2025 yılı Büyük Jübile’sine hazırlık amacıyla sinodal bir yolculuk yaşamakta; aynı yıl Kutsal ve Evrensel İznik Konsili’nin bin yedi yüzüncü yılını da birlikte kutlayacağız.

“Papa Hazretleri bizi sinodal bir Kilise olarak birlikte yürümeyi öğrenmeye davet etti. Ortodoks Kilisesi için Sinod yapmanın çok değerli ve sürekli olan bir uygulama olduğunun bilincinde olarak, armağan ve değerleri paylaşma ruhu içinde, Sinod yapma deneyiminizi kendi tecrübelerinizle birlikte bizimle paylaşmanızı sizden rica ettik. Bu yüzden şimdi bu paylaşım anını memnuniyetle karşılamaya hazırız.”

Monsenyör Massimilano ikonayı hediye ederken:

“Cemaatimiz bizi özel bir kardeşlik ruhuyla ağırladığı için bu görkemli Aya Triada Kilisesi’nin yetkilisi Pek Muhterem Saranta Metropoliti Andreas’a ve bize büyük bir yetkinlikle Ortodoks Kilisesi’nde Sinodaliteyi anlattığı için Büyük Ecclesiarc Pek Muhterem Peder Aetios’a en içten şükranlarını sunmak istiyor…

Παναγιώτατε, bilin ki İstanbul’da yaşayan Katolik cemaati sizi seviyor ve her gün sizin için dua ediyor. Rab İsa Mesih sizi uzun seneler Kilise’nin başında tutsun, öyle ki sizin kutsal varlığınız Rab İsa Mesih’i takip etmekte sebat etmemiz için bir teşvik olmaya devam etsin.

Παναγιώτατε, evloghite! Kadasetli Patrik Hazretleri, bizi kutsayın…” sözleri ile Ekümenik Patrik Bartholomeos’un takdisini istedi.

Toplantı sonunda Monsenyör Massimiliano, İstanbul’da 10 sene görev yapmış olan Papa XXIII. Yuhanna (Giuseppe Roncalli) hakkında yazılmış olan kitabı ekümenik Patrik Bartholomeos ve ve riyasetindeki ruhbanlara hediye etti. Patrik Cenapları da toplantıya katılan halka hatıra oalrak ikona hediye etti.

Kilisede toplantının başlamasından önce Patrik Bartholomeos Hazretlerinin göreve başlamasının 30. Yılı anısına yaptırılan anıtın açılışı yapıldı.

(Fotoğraflar: Alfonso ZAMUNER)

https://www.katolik-kilisesi.org/category/tur/