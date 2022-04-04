Birleşik Krallık heyeti, Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti

Birleşik Krallık Parlamentosu Birleşik Krallık-Ermenistan Dostluk Grubu Başkanı Tim Louten başkanlığındaki heyet üyeleri, Ermenistan Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Eduard Aghajanyan ve milletvekili Mariam Poghosyan ile birlikte Ermeni Soykırımı Anıtı’nı (Tsitsernakaber) ziyaret etti.

Ermenistan Parlamentosu’nun bildirdiğine göre Britanya heyeti Ermenistan Soykırımı Anıtı’na çiçekler bıraktı. Soykırım müzesinde İngiliz heyeti Onursal Konuk Defteri’ne not kaleme aldı.

Tim Louten defterde şunları yazdı: ” Tarihin derslerini asla unutmamalıyız. Bu gibi yerler bize etrafımızda olup bitenler konusunda uyanık olmamız gerektiğini hatırlatır. Ziyaretimizi takdirle karşılıyorum. Burası çok özel bir yer.”

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Parlamentosu Lordlar Kamarası üyesi, Ermeni halkının yakın dostu Barones Caroline Cox herkesi Ermenice selamladı.

Cox “Halkınızın, özellikle Artsakh’ta acı çekmesinden derin üzüntü duyuyorum. Size saygı duyuyoruz. Özgürlük çizgisini koruduğunuz için her zaman size teşekkür ederim.” ifade etti.

Ermenistan Kamu Radyosu