Aziz Pavlus’un Şehri Tarsus’tan Dünyaya ‘Barış’ Duası￼

Aziz Pavlus’un doğduğu ve yaşadığı şehir olan Tarsus’ta, başta İskenderun olmak üzere Antakya, Adana, Mersin, Samsun ve İstanbul cemaatlerinden katılımla özel bir ayin düzenlendi. Gençlerin oluşturduğu koronun söylediği ilahiler ayine coşku ve renk kattı.

Mersin’e bağlı Tarsus ilçesinde 1850 tarihinde Ortodoks Arap-Rum Cemaati tarafından ‘St. Paul Kilisesi’ ismiyle yaptırılan ve 2001 yılından bu yana ‘St. Paul Anıt Müzesi’ olarak hizmet veren kilisede gerçekleştirilen Kutsal Ayini, İstanbul Havarisel Vekili Episkoposu Massimiliano Palinuro ile Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti birlikte yönettiler. Ayine ayrıca İskenderun, Antakya, Adana, Mersin, Samsun ve İstanbul Katolik Kiliseleri pederlerinin yanı sıra, İtalya’dan gelen pederler de katılım gösterdi.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Havarisel Vekili Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro, Tarsus’un kendisi için özel bir yer olduğuna vurgu yaparak; “Benim yüreğim bu kiliseye bağlıdır. Ben bu kutsal kilisede ilahi çağrıyı hissettim. Rab beni Türkiye’ye çağırdı! Bu kutsal yerden İtalya’ya döndükten sonra bütün görevlerimden istifa ettim ve Episkoposuma ‘Rab, beni Türkiye’ye istiyor’ diyerek buraya geldim. Bugün benim için çok özel bir gündür” dedi.

Tarsus’un hepimiz için kutsal bir yer olduğuna da işaret eden Monsenyör Palinuro; “Tarsus, kutsal bir yerdir çünkü Havari Pavlus burada, Tarsus’ta dünyaya gelmiştir. Rabbe şükredelim ki Havari Pavlus sayesinde bizler de Hristiyan olduk” açıklamalarında bulundu.

Günün okumalarındaki iki oğul benzetmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Monsenyör Palinuro; “Günümüzde de ne kadar çok insan, kendi özgürlüğüne engel teşkil ettiği için Allah’ı yüreğinde öldürmektedir. Hırslarını takip etmek amacıyla babanın evinden kaçan ne kadar insan vardır. Ancak özgürlük arayışlarında onlar tutkuların köleliğine düşmekte ve dünyanın kölesi olmaktadırlar.

Allah hiç kimseyi zorlamaz çünkü zorlamada sevgi yoktur. Rab bilir ki her isyan eden oğul aslında sevgiye daha çok muhtaçtır. Bu nedenle Göklerdeki Baba’mız kendi sevgisini göstermek için armağan olarak özgürlüğü sunar. O mutsuz hizmetkârlar değil, olgun oğullar ister.

Okuduğumuz benzetmenin içeriğinde İsa, yenilmez bir sevgiden hareketle evlatlarının günahı ve bencilliği karşısında pes etmeyen Allah’ın gerçek yüzünü bize gösteriyor. Paskalya’ya daha ruhsal bir şekilde hazırlanmak için bu benzetmeyi daha iyi anlamamız gerekiyor.

Havari Pavlus ikinci okumada bugün bize şöyle diyor; “Biz Hristiyanlar, Allah’ın merhametinin elçileriyiz…” Buradan hareketle Hristiyanlar olarak bizim görevimiz şudur ki Mesih İsa’nın varlığını, karşılıksız sevgisini ve merhametini tüm dünyaya göstermemiz gerekiyor. Mesih İsa aracılığıyla tüm dünyaya Allah’ın merhametini göstermeliyiz” diye konuştu.

”Dualar, Dünya Barışı İçin”

Ayinde Episkopos ve pederlerin yanı sıra katılımcı gençler de ‘Dünya Barışı’ adına dualar ettiler. Özellikle Ukrayna’da yaşanan savaşın son bulması ve tüm dünyaya barışın hakim olması adına Tanrı’ya yakarışlar yapıldı. Hep birlikte Tanrı Övgüsü ile söylenen ilahiler, kutsal ayine coşku ve renk kattı. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/aziz-pavlusun-sehri-tarsustan-dunyaya-baris-duasi/