Aramis Kalay, 1. Lefkoşa Fotoğraf Günleri kapsamında Kıbrıs’ta

Fotoğrafçı Aramis Kalay, bu yıl ilk kez düzenlenen Lefkoşa Fotoğraf Günleri kapsamında Kıbrıs’ta. Karma bir sergiye de katılan Kalay, sunum yapacak ve atölyeler verecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da Yıltan Taşçı Akademi tarafından organize edilen 1. Lefkoşa Fotoğraf Günleri kapsamında sergi, sunum, söyleşi ve atölyeler olacak. 4 Nisan Pazartesi günü başlayan bu etkinlik dizisine Türkiye’den de Aramis Kalay, Çerkes Karadağ ve İlyas Göçmen katılıyor.

Her fotoğrafçının 10 eserinin yer alacağı bir sergi olacak. Aramis Kalay’ın sergisi, ‘Işığa Karşı’ adını taşıyor. Kalay, ağırlıklı olarak siluet fotoğraflarını seçtiğini belirtirken, ters ışıkta çektiği fotoğrafların sergide yer alacağını söyledi. Kalay, etkinlik kapsamında ‘Fotoğraf Senaryoları’ başlıklı bir sunum da yapacak. Sunum ve söyleşilerin ardından atölyelerin de yapılacağını belirten Aramis Kalay, 5 Nisan Salı ve 8 Nisan Cumartesi günü atölyelere katılacak.

Lefkoşa Fotoğraf Günleri 11 Nisan’a dek sürecek.

Agos