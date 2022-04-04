Adalar’daki kiralık bisikletleri artık İSPARK işletecek

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde alınan karar ile Adalar’daki kiralık bisikletlerin, İBB şirketi İSPARK tarafından işletilmesine karar verildi. Adalar’daki toplam kiralık bisiklet sayısı da bin 500 ile sınırlandırıldı.

ÖZLEM GÜVEMLİ

İBB yönetiminin, Adalar’daki ticari olarak işletilen kiralık bisikletlerin kamu eliyle yürütülmesi için hazırladığı teklif, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oybirliği ile kabul edildi.

Oturumda sunulan “Adalar İlçesi, Bisiklet Kiralama Yönergesi” teklifinde, bisikletlerin Adalar’da İSPARK tarafından işletilmesinin planlandığı kaydedildi.

Adalar nüfusunun yaz aylarında Nisan ve Mayıs’tan itibaren artarak, Temmuz-Ağustos aylarında Büyükada’da 30 bin, Heybeliada’da 20 bin, Burgazada’da 7 bin ve Kınalıada’da 15 bin olmak üzere, toplam 72 bine ulaştığına dikkat çekildi.

1500 BİSİKLET SINIRLAMASI

Şu an Adalar’da 2 bin 215 adet kiralık bisiklet bulunduğu belirtilerek bisiklet sayısını sınırlandırma getirildi. Büyükada’da 1000, Heybeliada’da 350, Kınalıada’da 100, Burgazada’da 50 olmak üzere toplam bin 500 bisiklet olması önerildi.

ÜCRET KİŞİNİN UYRUĞUNA GÖRE DEĞİŞİYORDU

Adalar’da bisiklet kiralama ücretlerinde bir standart olmadığına dikkat çekilerek işletmelerden temin edilen bilgilere ve alanda yapılan tespitlere göre ücretlerin saatlik 20 TL, günlük 40 TL civarında olduğu kaydedildi. Ancak talep yoğunluğuna, kiralamayı yapan kişinin uyruğuna, hafta sonu ya da bayram tatili gibi özel günlere ve bisiklet tipine göre esnek fiyatlandırma yapıldığının da altı çizildi. Rakamların saatlik 40-50 TL’ye kadar çıkabildiği vurgulandı.

KULLANDIKÇA ÖDE SİSTEMİ

Teklifte, yeni işletme modelinde bisikletlerin kullanım sayılarını arttırmak ve günlük kiralamada oluşan atıl kullanım sürelerini ortadan kaldırmak için kullandıkça öde sistemine geçilmesi, saatlik/günlük kiralamanın kaldırılması önerildi.

Teklifte “Aynı zamanda yeni işletme modelinde akıllı bisiklet paylaşım sistemi ve mobil uygulama üzerinden kiralama yapılacağı için ‘Kullandıkça Öde’ sistemine geçilmelidir” denildi. Buna göre tam bilet endeksli fiyat tarifesi belirlendi.

Açılış ücreti tam biletin 1.5 katını, dakikalık ücrette tam biletin onda birini geçemeyecek. Bu durumda bir saatlik ücret 40 TL civarında olacak.

https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/adalardaki-kiralik-bisikletleri-artik-ispark-isletecek-7053955/