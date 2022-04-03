Zelenskiy’den Buça katliamı açıklaması: Bu soykırım

Ukrayna lideri Zelenkskiy, Buça sokaklarında cansız bedenler bulunmasını ‘soykırım’ olarak adlandırdı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Buça sokaklarda cansız bedenlerin bulunmasıyla ilgili “Bu soykırım. Bütün bir ulusun ve insanlarının yok edilmesi” dedi.

K24’teki habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Amerikan CBS televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Volodimir Zelenskiy, Kiev yakınlarındaki Buça Rus askerlerinin çekilmesinin ardından sokaklarda cansız bedenlerin bulunmasını “soykırım” olarak adlandırdı.

“Bu soykırım. Bütün bir ulusun ve insanlarının yok edilmesi” diyen Zelenskiy, “Ukrayna’nın vatandaşlarıyız ve Rus Federasyonu’nun politikasına zorlanmak istemiyoruz. Bu nedenden dolayı yok ediliyoruz” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sorumlu tutulup tutulmaması gerektiği yönündeki bir soruya “diğerlerinin de sorumluluğu var” şeklinde yanıt verdi.

“Sanırım bütün ordu komutanları, emirleri veren herkes cezalandırılmalı” ifadelerini kullanan Zelenskiy, Rus güçlerinin 24 Şubat öncesi sınırlara çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı suçlamaları reddediyor ve görüntülerle fotoğrafların Kiev’in provokasyonu olduğunu iddia ediyor.

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