Zelenskiy davet etmişti: Papa’dan Kiev ziyareti açıklaması

Papa Francesco, Malta uçuşunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Papa, Kiev’i ziyaret edebileceğini söyledi.

Roma’dan Malta’ya giden Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Ukraynalı siyasetçilerin ve din adamlarının davetini kabul edecek misiniz” sorusuna, “Evet bu görüşülüyor, masada” diyerek cevapladı.

Öte yandan Papa Francesco ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i eleştirdi. Papa, “Putin’in ulusal çıkarları için gerilim yarattığını” söyledi.

Papa Francesco, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko ve din adamları tarafından ülkeye davet edilmişti.

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştiren Papa Francis, 25 Mart’ta düzenlenen küresel barış etkinliğinde doğrudan Rusya’yı eleştirmiş daha önceki açıklamalarında ise Rusya’yı ya da Putin’in adını telaffuz etmemişti.

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