Portakal’da hat sergisi

Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde 17. ve 19. yüzyıllar arasına ait Hilye-i Şerif, levha, ferman ve yazma Kur’an-ı Kerim olmak üzere 23 eserin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide Hattat Hüseyin Efendi, Hâfız Yusuf, Ağakapılı İsmail bin Ali, Derviş Ahmed bin Mehmed Tokadî ve Hâfız Abdülahad Vahdeti’nin yazdığı Mushaf-ı Şerif’ler de sergide dikkati çekiyor.

R. RUVEYDA OKUMUŞ

Kurulduğu 1914 yılından bugüne, Türk sanatına büyük katkı sunan Portakal Sanat ve Kültür Evi, hüsn-i hat sanatının en nadide eserlerini satışlı bir sergiyle sanatseverlere sunuyor. 21 Mart’ta kapılarını açan Hat Sergisi’nde 17. ve 19. yüzyıllar arasına ait Hilye-i Şerif, levha, ferman ve yazma Kur’an-ı Kerim olmak üzere 23 eser yer alıyor. Hat sanatının önde gelen hattatları, Hasan Rıza (1849-1920), Muhsinzâde Abdullah (1832-1899), Yahya Hilmi (1833-1907), Mehmet Fehmi (1860-1915), Kâmil Akdik (1861-1941) ve Macit Ayral (1891-1961) gibi üstadların Hilye-i Şerîfleri sergide bulunuyor. Ayrıca Kazasker Mustafa İzzet (1801-1876), Bakkal Ârif (1836-1909) ve İsmail Hakkı Altunbezer’in (1873-1946) hat levhaları da göz dolduruyor.

EL YAZMASI KUR’AN-I KERİMLER

Hz. Muhammed’in fiziksel özelliklerini, karakterini, insanî ve ahlâkî niteliklerini, tavır ve hareketlerini anlatan eserlere hat sanatında Hilye-i Şerîf denilmektedir. Hattat Hâfız Osman’ın (1642-1698) levha olarak tasarlayıp yazdığı Hilye-i Şerîfler, günümüze kadar hattatların en çok tercih edip yazdıkları hilye formu olarak benimsendiği görülmektedir.

Hattat Hüseyin Efendi, Hâfız Yusuf, Ağakapılı İsmail bin Ali, Derviş Ahmed bin Mehmed Tokadî ve Hâfız Abdülahad Vahdeti’nin yazdığı Mushaf-ı Şerif’ler de sergide dikkati çekiyor.

Berat-ı Hümayun, Sultan III. Selim

Söz konusu sergide Sultan I. Ahmed, Sultan İbrahim, Sultan IV. Murad, Sultan III. Selim ve Sultan Abdülaziz gibi padişahların müzehhep ferman, berat ve ahidnâmeleri koleksiyonerleri bekliyor. Ayrıca Sultan II. Bayezid tuğralı bir vakfiye de sergileniyor.

Sanatseverler için görsel bir şölen sunan Hat Sergisi, 2 Nisan’a kadar Pazar hariç 10:00-18:00 saatleri arasında Nişantaşı’ndaki Portakal Sanat ve Kültür Evi’nde görülebilir.

Yeni Şafak