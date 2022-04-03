PEN Türkiye: Mıgırdiç Margosyan, ‘Eserleriyle Yaşayanlar’ arasına katıldı

PEN Türkiye, vefat eden Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan’ın ardından taziye mesajı yayınladı: “Baron Mıgırdiç, Mıgırdiç Margosyan ‘Eserleriyle Yaşayanlar’ arasına katıldı.”

DUVAR – PEN Türkiye Yönetim Kurulu, dün vefat eden Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Dostumuz Mıgırdiç Margosyan eserleri, yayıncılığı ve esprili kişiliği ile hem Ermeni hem de tüm Türkiye kültür ve edebiyatı için büyük bir değer olarak anılacak, okunacak, aydınlatmayı sürdürecektir” ifadeleri kullanıldı.

PEN Türkiye Yönetim Kurulu’nun mesajı şöyle:

“Gavur Mahallesi’nin yakışıklısı, Baron Mıgırdiç, Mıgırdiç Margosyan ‘Eserleriyle Yaşayanlar’ arasına katıldı.

Edebi yazarlığının yanı sıra, mizah anlayışı, zekası, sohbeti ile gönüllerde taht kuran ender yazarlarımızdandır.

Gavur Mahallesi, Söyle Margos Nerelisen, Biletimiz İstanbul’a Kesildi, Çengelliiğne gibi eserlerinde yaşadığı toprakların kültür zenginliğini kendi yaşantılarından yola çıkarak son derece duyarlıklı bir dil ve ustaca bir kurguyla anlatmış, son derece değerli bir yazarımızdır.

Yeni Gündem, Marmara, Evrensel gazeteleri ve Öküz dergisi dahil olmak üzere pek çok gazete ve dergide yazıları yayınlanmıştır.

Dostumuz Mıgırdiç Margosyan eserleri, yayıncılığı ve esprili kişiliği ile hem Ermeni hem de tüm Türkiye kültür ve edebiyatı için büyük bir değer olarak anılacak, okunacak, aydınlatmayı sürdürecektir.

Değerli P.E.N Üyemizin ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.”

Gazete Duvar