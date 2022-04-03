Papa Francis’in Kiev’e olası ziyareti gündemde: ‘Evet, bu konu masada’

Papa Francis Malta ziyareti sırasında gazetecilerin “Kiev’i ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Evet, bu konu masada” yanıtı verdi. Zelenskiy, Papa Francis’i Kiev’e davet etmişti.

DUVAR – Vatikan yönetiminin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret planlaması gündemde. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna’ya olası ziyaretine ilişkin konuştu.

Malta adasına iki günlük ziyaretini bugün sonlandıran Papa Francis, yolculuk sırasında gazetecilerin Ukrayna kriziyle ilgili sorularını yanıtladı.

The Guardian’ın haberine göre, Papa Francis, gazetecilerin “Kiev’i ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna “Evet, bu konu masada” yanıtı verdi; daha fazla ayrıntı vermedi.

ZELENSKİY KİEV’E DAVET ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, 8 Mart’ta yaptığı açıklamalarda Papa Francis’i Ukrayna’ya davet etmişti. Ukrayna’nın Vatikan Büyükelçisi Andriy Yurash da Ukrayna’dan Papa Francis’e resmi davet yapıldığını doğrulamıştı.

Papa Francis ise Ukrayna’ya saldırlarla ilgili 25 Mart’ta yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ismini anmadan “Bazı hükümdarlar çatışmaları körüklüyor, halbuki sıradan insanlar birlikte bir gelecek kurma ihtiyacını hissediyor” demişti. Ukrayna’ya saldırılara “haksızca yapılan saldırılar” diyen Papa Francis, “Avrupa’nın doğusundan savaşın karanlık gölgelerinin yayıldığı” yorumunda bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)

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