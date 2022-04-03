Mıgırdiç Margosyan’a veda: Ne çok eksildi Diyarbakır…

Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan vefat etti. Margosyan’ın vefatının ardından sanat ve siyaset dünyasından birçok isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

“Bir ulu çınar daha devrildi. Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Ruhun şad olsun Ahparig. Աստուած հոգին լուսաւորէ։”1 17

“Edebiyatın usta kalemlerinden Mıgırdiç Margosyan’ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Ailesinin, edebiyat dünyasının ve Ermeni Cemaati’nin başı sağ olsun.”2 17

“Zoom toplantılarımıza ayrı bir renk katan, Amed’i, Hançepek’i, Karacadağ’ı, Dicle’yi, toprak damlı evleri, Hamravat’ı, loğ taşını ve daha fazlasını şiir tadında anlatan güzel insan Diyarbakırlı Mıgırdiç Margosyan’ı yitirdik. tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.”3 17

“Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan. ‘Söyle Margos Nerelisen’ adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Çok üzgünüz.”4 17

“Bu toprakların kıymetli edebiyatçılarından Mıgırdiç Margosyan’ın ölüm haberini üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Margosyan’ın yakınlarına ve okurlarına bol sabır diliyorum.”5 17

“Diyarbekir’in usta ağabeyi Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Ermeni edebiyatının usta kalemi. Yeri doldurulamaz. Ruhu şad olsun…”6 17

“Çok üzgünüm, her yazısını heyecanla beklediğim, Diyarbakır sokaklarında gezerken hep andığım sevgili Mıgırdiç Margosyan’ı yitirmek çok ağır geldi. Hem de haberi Diyarbakır’dayken almak… “7 17

“Söyle Margos sen nereye gîdîsen? Halkının acılarını, sevincini, umudunu o güzel yüreğinden süzerek dile getiren kadim dostum, ustam Mıgırdiç Margosyan’ı bugün sonsuzluğa uğurladık. Seni çok özleyeceğiz abi. Gülüşün ışığımız, hikayen hayat dersimizdir. Hepimizin başı sağ olsun.”8 17

“Ne çok eksildi Diyarbakır.”

“Bir yaprak dökümü gibi… Evrensel Gazetesi köşe yazarı Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Yeri, yerleri nasıl dolar bilmiyorum halkın bu kadim kalemlerinin?”

“Edebiyatımızın en güzel abilerinden, kültürümüzün renklerinden Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Huzur içinde uyu güzel ustam.”

“‘O gün, o bembeyaz gün, Güzellerin Meryem öldü diye kulağına çalınınca, Uso çok, ama hakikaten çok üzüldü.

Her ölenin ardından ağlardı. Her ölenin ardından ciğeri dağlanırdı.’

Her satırından insan sevgisi taşan Diyarbakır’ın evladı Mıgırdiç Margosyan öldü. Çok üzgünüm.”

“Kadim bir halkın ve edebiyatının susmayan son seslerinden biri olarak tanıdık ve çok sevdik onu. Değerli abimiz Mıgırdiç Margosyan’ın kaybından ötürü derin bir üzüntü duydum. Eserleriyle hep hatırlanacak. Ailesi başta olmak üzere Ermeni halkının başı sağolsun. Devri daim olsun.”

“Ağabeyimizi, hemşehrilimizi çok sevgili Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Son derece üzgünüm. Ailesinin, sevenlerinin, edebiyat camiasının ve Ermeni Cemaati’nin başı sağ olsun.”

“Evrensel’in başından beri düzenli yazarıydı. Son yazısını kendisini zorlamış, hastalığı nenediyle gönderememişti. Ardından telefonla konuştuk. Zor ülke sorunlarını ironik dille gündem etti hep. ‘Kirveme mektuplar’ ve güçlü üslubuyla yazdığı eserler bize yadigar. Çok özleyeceğiz.”

“Ne çok insan sevdi onu, ne çok insanda kitaplarıyla, yazılarıyla, deyişleriyle derin izler bıraktı. Ve ne çok insan o sımsıcak gülümsemesiyle kucaklaştı. Artık eksilmek istemediğimiz bu ülkede hep yaşayacaksın sevgili Mıgırdiç Margosyan.”

“Bir Türkiye değeri daha aramızdan ayrılmış: Mıgırdiç Margosyan. Hatırası geride kalanlara kuvvet olsun.”

https://www.gazeteduvar.com.tr/migirdic-margosyana-veda-ne-cok-eksildi-diyarbakir-galeri-1559038