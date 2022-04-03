Mıgırdiç Margosyan hayatını kaybetti

Ermeni edebiyatçı yazar Mıgırdiç Margosyan, hayatını kaybetti. Evrensel gazetesi yazarı Margosyan’ın karaciğerle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Margosyan’ın, 7 Nisan Perşembe günü Kumkapı Patrikhane kilisesinde yapılacak törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verileceği kaydedildi.

23 Ara­lık 1938’de Di­yar­ba­kır’da dünyaya gelen Margosyan, İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Fel­se­fe Bö­lü­mü’nü bi­tir­di. 1966-1972 yıl­la­rı ara­sın­da Üs­kü­dar Se­lam­sız’da­ki Surp Haç Tıb­re­vank Er­me­ni Li­se­si’nde mü­dür­lü­ğün ya­nı sı­ra fel­se­fe, psi­ko­loji, Er­me­ni di­li ve ede­bi­ya­tı öğ­ret­men­li­ği yap­tı. ‘Söyle Margos Nerelisen’ isimli kitap başta olmak üzere çok sayıda esere imza atan Margosyan, Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak biliniyordu. Margosyan, Anadolu’nun zengin kültürünü, insanlarını ve yaşamlarını Türkçe, Ermenice ve Kürtçe dilleriyle eserlerinde yazıya döktü.

https://www.milliyet.com.tr/gundem/migirdic-margosyan-hayatini-kaybetti-6730311