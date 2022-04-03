Ermeni edebiyatçı yazar Mıgırdiç Margosyan, hayatını kaybetti. Evrensel gazetesi yazarı Margosyan’ın karaciğerle bağlantılı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi. Margosyan’ın, 7 Nisan Perşembe günü Kumkapı Patrikhane kilisesinde yapılacak törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verileceği kaydedildi.
23 Aralık 1938’de Diyarbakır’da dünyaya gelen Margosyan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1966-1972 yılları arasında Üsküdar Selamsız’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı. ‘Söyle Margos Nerelisen’ isimli kitap başta olmak üzere çok sayıda esere imza atan Margosyan, Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak biliniyordu. Margosyan, Anadolu’nun zengin kültürünü, insanlarını ve yaşamlarını Türkçe, Ermenice ve Kürtçe dilleriyle eserlerinde yazıya döktü.
https://www.milliyet.com.tr/gundem/migirdic-margosyan-hayatini-kaybetti-6730311
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