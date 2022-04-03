Kadıköy’deki Rum kilisesi ramazanı kutladı görenler paylaştı

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Kadıköy’de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Kadıköy’de bulunan Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesi, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Ayia Efimia Rum Ortodoks Kilisesinin ana giriş kapısının üzerindeki dijital ekrana, ramazan ayının başlaması dolayasıyla “Hoş geldin Ramazan”, “Hayırlı Ramazanlar” yazısına yer verildi.

Kilisenin kapısında bulunan yazının yer aldığı fotoğrafın bazı kullanıcılar tarafından paylaşılması, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

https://www.internethaber.com/kadikoydeki-rum-kilisesi-ramazani-kutladi-gorenler-paylasti-2245029h.htm