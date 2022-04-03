Ayasofya Camii için çirkin ifadeler kullandı, namaz kılanlara hakaret etti!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ

Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını Danıştay 10. Dairesi iptal etmişti. Bu iptal kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılacağına dair kararnameyi imzalamıştı. Bu imzadan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ismiyle Ayasofya ibadete açılmıştı.

88 YIL SONRA İLK TERAVİH

Koronavirüs salgını sonrasında ise alınan tedbirlerden dolayı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde teravih namazı iki yıl boyunca kılınamadı. Bu yıl ise Diyanet İşleri Başkanlığı kısıtlamayı kaldırarak iki yıl aradan sonra Ayasofya’da teravih namazının kılınacağını açıkladı. 88 yıl sonraki ilk teravih namazı geçtiğimiz gün Ayasofya’da kılındı.

NAMAZ KILANLARA HAKARET

Anadolu Ajansı da bu tarihi anlar için “Ayasofya-i Kebir Camii’nde 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılındı” diyerek camiden fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Hacer Y. isimli sosyal medya kullanıcısı ise Anadolu Ajansı’nın bu paylaşımını alıntılayarak hem namaz kılanlara hakaret etti hem de Ayasofya’nın murdar edildiğini belirtti. Hacer Y. Twitter hesabından şunları yazdı: “Ter ve Ayak kokusu buraya kadar geldi. Murdar ettiler güzelim Ayasofya’yı.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu paylaşımın ardından hakaret içeren sözlere tepkiler de ardı ardına geldi. Tepkilerin ardından sosyal medya kullanıcı sosyal medya paylaşımını sildi. Sosyal medyada hakaret içeren ifadelere tepkiler ise sürüyor.

Sabah Gazetesi