ABD’de Smyrna isimli şehirler

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Ayçe Bükülmeyen

AMERİKA’da rastladığım Smyrna isimli şehirler beni meraka düşürdü… Eşimin Nashville’deki Uluslararası İlişkiler Konferansı’na giderken Smyrna adlı küçük kasabayı görünce yönümüzü hemen buraya çevirdik ve bu kasabanın adını nereden aldığını araştırdık. Belediye binasına gelince Başkan Yardımcısı Todd Spearman ile tanıştık ve bize şehrin hikayesini anlatmaya başladı.

‘Tarihi İncil dönemlerinde Aziz Paul’ün seyahati sırasında Smyrna Kilisesi son derece güzel işler gerçekleştiriyordu. O nedenle bizim kasabamız da adını buradan aldı. Hatta kasabamızın sembollerinden biri olan iç savaş kahramanı Sam Davis’in atalarının da Akdeniz’den geldiğine inanıyoruz. Smyrna’da 1850 civarlarında Avrupalı ve Akdenizli etkisi var. Hatta Nashville’de Atina’daki Parthenon replikası inşa edilmiş.”

Şehir, 1869’da Amerikan iç savaşı sırasında kurulmuş. Smyrna ismini ise Türkiye’de bulunan 7 kiliselerde geçen Smyrna Kilisesi’ndan almış. Ege Bölgesi, Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak bilinen, İncil’de adı geçen 7 kiliseye ev sahipliği yapıyor. Erken Hıristiyanlık döneminin yedi büyük kilisesi olan bu kiliseler simgesel bir öneme sahip.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde 37 adet Smyrna isimli şehir var. Çoğu 19. yüzyılda Avrupa’dan, özellikle Akdeniz’den gelen göçmenler tarafından kurulmuş. Osmanlı tarihine bakıldığında özellikle 19. yüzyılda Amerika’ya büyük bir göç dalgası dikkate çarpıyor. Doç. Dr. Cemal Avcı’nın Amerika’ya Osmanlı Göçleri adlı çalışmasında bu dönemde hem müslüman hem de gayri müslim birçok Osmanlı’nın göç ettiği, bu göçler sonrasında Anadolu’daki gayri müslim sayısında azalma olduğu görülüyor. Her ne kadar Smyrna isimli şehirler 7 kiliseler ile bağlantılansa da diğer kilise isimleri Smyrna kadar yaygın değil. Anlaşılan o ki, Anadolu’dan Yeni Dünya’ya göç edenler geldikleri toprakları ve İzmir’i unutamamış ve kurdukları şehirlere Smyrna adını vererek anılarını yaşatmış.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayce-bukulmeyen/abdde-smyrna-isimli-sehirler-42035361