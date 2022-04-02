UNESCO: Ukrayna’da en az 53 kültürel alan zarar gördü

UNESCO’nun açıklamasına göre Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta en 53 kültürel alan zarar gördü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ukrayna’da savaş başladığından beri en az 53 kültürel alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Yaşanan savaşta zarar gören kültürel alanlar arasında 29 kilise, 16 tarihi bina, dört müze ve dört anıt var. En çok zarar Kiev ve Harkov’da görülürken, tarihsel açıdan eski eserlerin ise en çok Çernihiv’de zarar gördüğü kaydedildi.

UNESCO, zararları raporlamak için uydu görüntülerini ve tanıklıkları kullanıyor. Yapılan açıklamada zarar gören kültür alanlarının daha da artabileceği belirtildi.

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