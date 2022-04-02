Gazeteci yazar Mıgırdiç Margosyan yaşamını yitirdi

Gazeteci yazar Mıgırdiç Margosyan, 84 yaşında yaşamını yitirdi.
Türkiye’deki Ermeni cemaatinin tanınmış isimlerinden gazeteci ve yazar Mıgırdiç Margosyan, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kurucusu olduğu Aras Yayıncılık’tan sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Büyüğümüz, kurucumuz, ustamız, Ermenice edebiyatın taşradan yükselen son seslerinden, Hagop Mıntzuri’den el alıp ömrü vefa ettiğince hakkıyla taşıdığı edebi geleneğin son halkası, çok sevgili Mıgırdiç Margosyan’ı, Baron Mıgırdiç’imizi kaybettik. Çok üzgünüz.” ifadelerine yer verildi.
Margosyan, 7 Nisan Perşembe günü Kumkapı Patrikhane Kilisesi’nde saat 14.00’te yapılacak törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Mıgırdiç Margosyan kimdir?
Usta yazar 23 Aralık 1938’de Diyarbakır, Hanpeçek Mahallesi’nde dünyaya geldi. Eğitim hayatına Diyarbakır’daki Süleyman Nazif İlkokulu’nda başlayan Margosyan, İstanbul’daki Getronagan Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu.
Margosyan, 1966-1972’de Üsküdar Selamsız’daki Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi’nde müdürlüğün yanı sıra felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyatı öğretmenliği yaptı.
Marmara Gazetesi’nde yayımlanan Ermenice öykülerinin bir kısmını “Bizim Oralar” adıyla kitaplaştıran usta yazar, yıllar içinde Ermenice ve Türkçe çok sayıda kitap kaleme aldı.
Yazarın, dünyanın yaratılış hikayesini mizahi bir üslupla ele aldığı son kitabı “Tanrı’nın Seyir Defteri” ise 2016’da yayımlandı.KAYNAK: AA
https://www.dunyabulteni.net/guncel/gazeteci-yazar-migirdic-margosyan-yasamini-yitirdi-h526709.html
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