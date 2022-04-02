Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan hayatını kaybetti

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ermeni yazar ve ‘Söyle Margos Nerelisen’ isimli kitabın yazarı Mıgırdiç Margosyan, hayatını kaybetti.

Margosyan’ın ölüm haberini Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, sosyal medya hesabından duyurdu.

Gül paylaşımında, ”Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan. “Söyle Margos Nerelisen” adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

MIGIRDİÇ MARGOSYAN KİMDİR?

Diyarbakır’ın Hançepek Mahallesi’nde (Gâvur Mahallesi) 1938 yılında doğan Margosyan, ortaokuldan sonra öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde devam etti.

1966-72 yılları arasında Üsküdar Selamsiz’daki Surp Haç Tibrevank Lisesi’nde felsefe, psikoloji, Ermeni dili ve edebiyat öğretmenliği ve okul müdürlüğü yaptı.

Daha sonra öğretmenliği bırakarak ticarete atıldı. Edebi çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Marmara Gazetesi’nde yayımlanan Ermenice öykülerinin bir kısmı Mer Ayt Goğmeri ( Bizim Oralar) adıyla kitap haline getirildi.

1988 yılında Ermenice yazan yazarlara verilen Eliz Kavukçuyan Vakfı Edebiyat Ödülünü aldı. Gavur Mahallesi, Avesta yayınları tarafından Kürtçe olarak yayımlandı. Ermeni yazınında taşra edebiyatının son temsilcisi olarak bilinmektedir.Aras yayıncılığın yöneticilerinden biridir. Agos, Marmara ve Yeniyüzyıl gazetelerinde yazmıştır.

ESERLERİ

– Tespih Taneleri

– Dikrisi Aperen Dicle Kıyılarından

– Biletimiz İstanbul’a Kesildi

– Mer Ayt Goğmeri (Bizim O Yöreler)

– Gavur Mahallesi

– Söyle Margos Nerelisen?

– Mıgırdiç Margosyan’ın Hayatı

https://www.medyaradar.com/ermeni-yazar-migirdic-margosyan-hayatini-kaybetti-haberi-2081325