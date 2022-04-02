Diyarbakırlı Ermeni yazar hayatını kaybetti

Diyarbakırlı Ermeni yazar Mıgırdiç Diyarbakırlı Ermeni yazar hayatını kaybetti yaşamını yitirdiği açıklandı. Vefat haberini Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdem Gül paylaşımında, ”Diyarbakır Ermenilerinden. Bu toprakların zenginliğini edebiyatımızın en güzel diliyle anlatan. “Söyle Margos Nerelisen” adlı şahane kitabın yazarı. Büyükadalı. Mıgırdiç Margosyan’ı kaybettik. Çok üzgünüz” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Evrensel gazetesi yazarı olan Margosyan, 7 Nisan Perşembe günü Kumkapı Patrikhane kilisesinde saat 14.00’te yapılacak törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verilecek.

Mıgırdiç Margosyan, kurucusu olduğu Aras Yayıncılık tarafından ise sosyal medya hesabından şu sözlerle anıldı:

“Büyüğümüz, kurucumuz, ustamız, Ermenice edebiyatın taşradan yükselen son seslerinden, Hagop Mıntzuri’den el alıp ömrü vefa ettiğince hakkıyla taşıdığı edebi geleneğin son halkası, çok sevgili Mıgırdiç Margosyan’ı, Baron Mıgırdiç’imizi kaybettik. Çok üzgünüz.”

https://odatv4.com/guncel/diyarbakirli-ermeni-yazar-hayatini-kaybetti-234260