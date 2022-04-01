Putin, Paşinyan ve Aliyev ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Mart Perşembe günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin basın servisine göre, görüşmenin konusu Dağlık Karabağ’daki durumdu.

Açıklamaya göre “Dağlık Karabağ çevresindeki durumun gelişimi görüşülerek, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için pratik sorunların çözümü vurgulandı”

“9 Kasım 2020, 11 Kasım 2021 ve 26 Kasım 2021 üçlü duyurularının tüm hükümlerinin, tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemi yeniden teyit edildi”

Liderlerin daha fazla temasta anlaştıkları da belirtiliyor.

Ermenistan Azerbaycan ordusunun ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Karabağ’daki Parukh köyüne askerlerini yerleştirdiğini açıklamıştı.

Ermenistan medyasına yansıyan bilgilere göre Başbakan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı’na, Azerbaycan birliklerinin Dağlık Karabağ’a saldırısı sonrasındaki durum hakkında bilgi verdi ve durumun çözülmediğini ve bazı kaynaklara göre, Azerbaycan birliklerinin, Rus barış gücünün sorumluluğu altındaki bölgede yeni provokasyonlar yapma ihtimali olduğunu kaydetti.

Başbakan Paşinyan, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ köylerinde yaşayanları hoparlörlerle korkutmak ve psikolojik baskı uygulamak için yaptığı eylemlere ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

Paşinyan, bu eylemlerin ve Azerbaycan birliklerinin, Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücünün sorumluluk alanındaki işgallerinin, soru işaretleri yarattığını kaydetti ve Rusya Devlet Başkanı’na durumun soruşturmasına yönelik olumlu tutumundan dolayı teşekkür etti.

Başbakan, Rusya Devlet Başkanı’na, Rus barış gücü birliğinin, işgalci Azerbaycan birliklerini kendi sorumluluk alanından çıkarmak için önlemler alacağı yönünde Ermeni tarafının beklentisi hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi konusu gündemde yer almıyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının Antalya’da bir araya gelmesi için girişimde bulunduklarını ancak o gün için mümkün olmadığını söylemişti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan Antalya’da böyle bir teklif olmakla birlikte, bu konuda bir görüşme olmadığını ve şu an gündemde böyle bir konunun bulunmadığını söyledi.

Agos