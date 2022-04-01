Ermenistan yeni silahlarını bu fuarda tanıttı

Haber Merkezi – Ermenistan savunma sanayii şirketlerinden DAVARO, aralarında lazer güdümlü hassas mühimmatlı yeni keşif ve saldırı İHA’larını ilk kez ArmHighTech-2022 Fuarı’nda sergiledi.

Ermenistan 3’üncü Uluslararası Savunma Teknolojileri Fuarı’nın (ArmHighTech 2022) 31 Mart’ta başkent Erivan’daki Karen Demirçyan Konser ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Açılışa Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Vahagn Khaçaturyan, Meclisi Başkan Yardımcısı Hakob Arşakyan, Yüksek Teknoloji Sanayi Bakan Vekili Davit Sahakyan, Savunma Bakanı Suren Papikyan, diğer yetkililer, yabancı ülke misyonları ve davetliler katıldı.

2 Nisan’a kadar açık olacak olan fuarda, 50’den fazla Ermeni ve yabancı firmanın ürünleri sergileniyor. Fuar, modern savunma teknolojileri ve hizmetlerini tanıtmayı, yeni ortaklıklar kurmayı, ortaklıkları güçlendirmeyi, yeni ortaklar ve yatırımcılar bulmayı hedefliyor.

SoyArmenyo sitesinin haberine göre, Fuara Rusya, ABD, Fransa, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Beyaz Rusya, Irak ve Kürdistanı Bölgesi’nden de heyetler katılıyor.

Fuarda, Ermenistan savunma sanayii şirketlerinden DAVARO’nun geliştirdiği ve ilk kez sergilenen lazer güdümlü hassas mühimmatlı yeni keşif ve saldırı insansız hava araçları da yer alıyor.

Rosoboronexport standında ise, kara kuvvetleri için geliştirilen silahlar, hava savunma sistemleri, ferdi silahlar, küçük insansız hava araçlarına karşı radarla mücadele araçları da gösteriliyor.

Rus savunma endüstrisinin yenilikleri arasında, ilk kez ArmHighTech 2022’de sergilenen savaş ve askeri nakliye helikopterleri, T-90MS tankı, zırhlı mühendislik aracı da yer alıyor.

https://www.rudaw.net/turkish/world/010420225