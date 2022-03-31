Samsun Agape Protestan Kilisesi

Samsun’da bugün kaç klise var? “Samsun Agape Klisesi’nin ibadet dili nedir?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız… İşte size tüm detaylarıyla “Samsun Agape Klisesi”…

SAMSUN’DA KAÇ KLİSE VAR?

Samsun’da bugün iki klise bulunmaktadır. Birisi tarihi Katolik Klisesi diğeri ise, yeni açılan Ortodoks klisesidir.

Samsun Protestan klisesi olan Agape klisesi’ne genel olarak Samsun ve çevresinde yaşayan Protestanların katılım gösterdiği klise olarak bilinir. Hıristiyanlar daha önceleri dini görevlerini ifa edemiyorlardı ve yoğun olarak klise talebi bulunmaktaydı. Bu taleple birlikte Antalya’da bulunan Antalya Klisesi’ne mensup Pastör Orhan Pıçaklar’ın ve ailesinin buraya taşınmasıyla 1993 yılında kurulmuş olan kliseye özellikle Samsun’da yaşayan Samsun’da yaşayan Protestan Hristiyanların yanı sıra Katolik ve Ortodokslar özellikle Noel ve Paskalya ayinlerinde kiliseye katılmaktadırlar.

AGAPE KLİSESİN’DE İBADET DİLİ

Klise’nin ibadet dili Türkçe olsa da şehirdeki Keldani, Suryani, ve Protestan Hristiyan mültecilere de hizmet için, son yıllarda Arapça ve Farsça ibadet sağlanmaktadır.

AGAPE KLİSESİ PATÖRÜ

Pastör Orhan Pıçaklar teoloji eğitimini Miami Internatioanal Seminary ilahiyat fakültesinde eğitim almıştır. diplomasını Pastör olarak almıştır. Eğitimi bu yönde olmasına rağmen, Baptist teolojide devam etmektedir.

AGAPE KLİSESİ BAŞKA HANGİ ŞEHİRDE VAR?

Agape Klisesi’nin Ordu ve Sinop şehirlerinde temsilcilikleri bulunmakta Çorum ve Amasya illerinde ise cemaatleri vardır.

https://www.samsungazetesi.com/samsun/samsun-agape-protestan-kilisesi-1272158