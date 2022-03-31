Paşinyan’dan Azerbaycan’a yalanlama

31 Mart’ta yapılan Kabine toplantısında yalan haberlere değinen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın paralı teröristlerin Ermenistan toprakları üzerinden Ukrayna’ya nakledildiği haberlerini en üst düzeyde yalanladığını açıkladı.

Paşinyan “Teröristlerin Ermenistan üzerinden Ukrayna’ya sevk edildiği yönündeki asılsız haber bir gerçek olarak sunuluyor. Çok az bilgiye sahip herkes bilir ki, iki yıl önce kendisine karşı açılan savaşa paralı askerlerin katılmasından zarar görmüş olan Ermenistan, onların başka bir yerde yer almasına asla katkıda bulunamaz.” ifadelerini kullandı.

Böyle yalan haberlerin önemli rolü oluduğunun altını çizen Paşinyan, 2020 yılının 44 günlük Artsakh savaşından önce, savaş sırasında ve bunun ardından Azerbaycan’ın Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a yönelik saldırının askeri gerekçesini haklı gösteren bir söylem ve içerik oluşturma politikası izlemekte olduğunu vurguladı. Ermenistan Başbakanı’na göre Azerbaycan bu adımlarla Dağlık Karabağ’a ve Ermenistan’a yönelik geniş çaplı bir saldırıyı meşrulaştırmaya çalışmakta.

ERMENİ HABER AJANSI