İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un arkadaşı Hamam Schneier: İlişkilerinin normalleşmesi Filistin sorununa katkı sağlar

Betül Yürük

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un okul arkadaşı olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da görüşmesine önemli katkılar sunan, ABD’deki Yahudi toplumunun ileri gelen isimlerinden Haham Marc Schneier, ”Ankara’daki başarı aslında hedefe giden yol, buradaki büyük resim Türkiye ve ABD arasında daha güçlü ilişkiler.” dedi.

Herzog’un 9-10 Mart Türkiye ziyareti sırasında Ankara’da bulunan ABD merkezli Etnik Anlayış Vakfı (Foundation for Ethnic Understanding) Başkanı Schneier, Erdoğan-Herzog görüşmesi, İsrail-Türkiye ilişkileri ve Türkiye-ABD ilişiklerine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile ilişkisinin okul yıllarına dayandığını anlatan Schneier, Herzog’un babası New York’ta İsrail’in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi iken kendisiyle aynı okula gittiklerini ve iyi arkadaş olduklarını söyledi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ile tanıştıktan sonra iyi bir ilişki kurduklarını ve birlikte yürüttükleri çalışmanın Ankara’da gerçekleşen Herzog-Erdoğan görüşmesine zemin hazırladığını anlatan Schneier, ”Ankara’daki başarı aslında hedefe giden yol, buradaki büyük resim Türkiye ve ABD arasında daha güçlü ilişkiler… İsrail ile ilişkilerin düzelmesi Amerikan Yahudi topluluğu ve (ABD) yönetim ile ilişkilerin yeniden kurulmasına büyük katkı sunacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Washington, Türkiye’nin son dönemdeki adımlarını yakından izliyor

Herzog-Erdoğan görüşmesi için gittiği Ankara’da ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ile de görüştüğünü belirten Schneier, Flake’in kendisine Washington’ın Türkiye-İsrail görüşmesini, Türkiye’nin Ermenistan ile normalleşme sürecini, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk girişimini ve rüzgarın Türkiye’de nasıl döndüğünü yakından izlediğini söylediğini belirtti.

Herzog-Erdoğan görüşmesi için ”çok ılımlı, samimi ve otantikti” diyen Schneier, Herzog’un görüşmeye dair izlenimi içinse ”Kimsenin tahmin edemeyeceği kadar etkilendi.” dedi.

İsrail-Türkiye dışişleri bakanlarının Ramazan ayı sonrası görüşmesi planlanıyor

Schneier, bir sonraki aşamada ise iki ülkenin dışişleri bakanlarının ramazandan hemen sonra İsrail’de görüşmesinin planlandığını, görüşmelere enerji bakanlarının da eşlik edebileceğini ve İsrail ile Türkiye arasındaki doğal gaz boru hattı projesi gibi farklı konuların ele alınmasının beklendiğini söyledi.

Haham Schneier, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyaretinin ardından İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in de Türkiye’ye gelebileceğini düşündüğünü belirtti.

”Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği konusunda iyimserim”

Türkiye-İsrail ilişkilerin Türkiye-ABD ilişkilerine de yansıyacağını ifade eden Schneier, ”(ABD Başkanı Joe) Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Washington’a gelmesi için davet etmesi o kadar da uzak değil diye düşünüyorum. Bu, ilişkilerin nasıl geliştiğinin çok somut bir göstergesi ve aynı zamanda düzelmesi için son derece önemli ilk adım olurdu.” dedi.

Schneier, ‘Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi Filistin sorununa katkı sağlar

İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin Filistin sorununda katkısı olacağına inandığını belirten Schneier, ”İki devletli çözümü destekliyorum ve Türkiye burada önemli bir rol oynayabilir. Türkiye’nin Filistinliler üzerinde özellikle de Hamas üzerinde muazzam bir nüfuzu var.” değerlendirmesinde bulundu.

AA