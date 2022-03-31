Gucci Ermeni sanatçısından yeni fotoğraflar

Dünya basınına adını duyurmuş olan, fiziksel görüntüsü ile insanların fazlasıyla dikkatini çeken Gucci moda markasının baş mankeni Armine Harutyunyan, cesaretli pozlarla olay oldu.

Armine Harutyunyan İnstagram üzerinden çekim fotoğraflarını paylaştı.

Mankenin fotoğraflarını ABD’li Ermeni fotoğrafçı Alex Nazari çekti.

Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da dünyaya gelen 23 yaşındaki dünya basınına adını duyuran model Armine Harutyunyan’ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkenin önde gelen sanatçılarından biridir. Armine onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktordur.

Ermenistan Kamu Radyosu