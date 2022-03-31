Fethiye’de tarihi eser kaçakçılığı! Evi müzeye çevirmiş

HAYRETTİN ŞAŞMAZ

Fethiye’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen tarihi eserler ele geçirildi.

Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma başlattı. Fethiye Akarca Mahallesinde U.M.K.’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe J.K.lığı ekipleri harekete geçti.

KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe J.K.lığı ekipleri tarafından U.M.K.’nin evinde arama yapıldı. Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen, altından imal edilen 1 taç, 1 bileklik, 2 küpe, 1 iğne toka ile Bizans dönemine ait altından imal edilmiş 6 sikke ve 3 bakır ibrik ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.M.K.’nin, Fethiye Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığındaki işlemleri sürüyor.

Sabah Gazetesi