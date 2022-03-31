Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ayasofya-i Kebir Camii’nde ilk teravih namazını kıldıracak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 88 yıl aradan sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk teravih namazını kıldıracak.

Fırat Taşdemir

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, 86 yılın ardından yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, salgın nedeniyle iki sene gecikmeli olarak ilk teravih namazı yarın cemaatle eda edilecek.

Buradaki ilk teravih namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın imametinde kılınacak.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elhamdülillah. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 88 yıl aradan sonra ilk defa bu ramazan teravih namazlarında müminleri ağırlayacak. İlk teravih namazını kıldırarak bu güzel ana şahitlik etmiş olacağım inşallah.” ifadelerini kullandı.

AA