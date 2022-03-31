Başbakan Paşinyan: Ermenistan’ın Rusya’ya Su-30 savaş uçaklarını verme iddiası tamamen uydurma bir yalandır

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Hükümetin 31 Mart oturumu sırasında Ermenistan’a ait 4 adet Su-30SM çok fonksiyonlu uçağının, Ermenistan’a ithal edildiği günden bu yana ülkeyi hiç terk etmediğini belirtti.

Paşinyan’a göre Azerbaycan kaynakları tarafından Ermenistan 4 SU-30CM çok işlevli uçağını Ukrayna’da kullanılmak üzere Rusya’ya verdiğini iddia eden yalan haberler Batı dünyasında geniş yankı buldu.

Nikol Paşinyan, “Elbette bu çok çirkin bir yalan haber. Su-30 savaş uçaklarımız Ermenistan’a ithal edildikleri günden beri ülkemizin sınırlarını hiç terk etmediler” dedi.

Ona göre, bu tür yalan haberler, 2020’deki 44 günlük savaş öncesinde, sırasında ve sonrasında da Azerbaycan’ın Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a yönelik askeri saldırıyı haklı çıkaran bir söylem ve içerik oluşturma politikası izlemesi bağlamında kullanılıyordu.

ERMENİ HABER AJANSI