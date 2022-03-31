Başbakan, Laçın koridorunun Ermenistan’dan açılacak yolla karşılaştırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 31 Mart’ta gerçekleştirilen Hükümet oturumunda Azerbaycan’ın, bölgedeki tüm ulaşım ve ekonomik yollarının ve Azerbaycan’ın batı bölgelerini Nakhijevan’a bağlayan bir yolun açılmasıyla ilgili 9 Kasım 2020 üçlü bildirisinin 9’uncu hükmünü çarpıttığını ifade etti.

Ermenistan’ın bu konuda kapsamlı teklifler sunduğunu hatırlatan Başbakan detaylara girmeden Yeraskh-Culfa-Ordubad-Meghri-Horadiz demiryolunun yeniden inşa edilmesi, Azerbaycan’ın batı bölgelerini Nakhijevan’a bağlayacak bir otoyolun inşa edilmesi, sınır geçiş noktalarında ise gümrük ve diğer sınır kontrollerinin yapılması konusunda önerilerde bulunduklarını dile getirdi.

Paşinyan’a göre Azerbaycan bu tutumu, bu önerileri hem kabul ediyor hem de etmiyor. Azerbaycan batı bölgeleriyle Nakhijevan’ı birbirine bağlayan yolun Laçın koridoru gibi aynı rejimin uygulanması gerektiğini söylüyor ve bu tutumu haklı çıkarmak için 9 Kasım açıklamasına atıfta bulunuyor.

Azerbaycan’ın bu açıklamasının iki nedenden dolayı asılsız olduğunu belirten Başbakan Paşinyan “Öncelikle 9 Kasım açıklamasında Ermenistan Cumhuriyeti’nin herhangi bir bölgesinden geçecek olan herhangi bir koridordan bahsedilmiyor, ancak “Laçın koridoru” ifadesi bildiride kullanılıyor. Laçın koridoru sadece bir yol değil, aynı zamanda 5 kilometre genişliğinde bir alandır. Üçlü bir açıklamaya göre, tüm bu bölge Rus barış güçlerinin kontrolü altında. Üçlü Bildiri’nin 9. maddesi uyarınca, başka hiçbir ülkenin Ermenistan’ın herhangi bir bölgesini kontrol etmesi için hiçbir hüküm yoktur. Ve sonra Dağlık Karabağ ve Nakhijevan arasındaki kıyaslar birkaç nedenden dolayı garip. Bir kere Nakijevan’ın İran ve Türkiye üzerinden Azerbaycan ile zaten karayolu bağlantısı mevcut. Ve sonuçta İran, Türkiye ve Ermenistan üzerinden de hava bağlantısı mevcut.” ifadelerini kullandı.

Karabağ’ın ise sadece Laçın koridoru üzerinden Ermenistan ile bağlantısı olduğunu hatırlatan Başbakan Paşinyan Laçın koridorun Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesinin Dağlık Karabağ’ı Ermenilerden arındırmak anlamına geldiğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI