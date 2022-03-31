Adalet Atlası’nda bu hafta: Define hayaliyle kolektif gasp

Anadolu Kültür’ün podcast serisi Adalet Atlası’nda bu hafta definecilik, yağmacılık ve mülkiyet hakkı ilişkisi üzerinde duruluyor, “Definecilerin zenginleşme hayalleriyle temas ettikleri kimlerin gömüleri?”, “Yağmanın tarihi 1915’e nasıl uzanıyor?” gibi sorulara yanıt aranıyor.

Adalet Atlası’nın bugün yayınlanan “Define hayaliyle kolektif gasp” başlıklı bölümünde tarihçi Mehmet Polatel, sosyolog Kübra Kurt Çalışkan ve hukukçu Kasım Akbaş ile mülkiyet hakkı definecilikten yola çıkılarak konuşuluyor. Definecilerin yerin altında ne aradığını, özünde yağmacılık olan bu alanın meşruiyetini tarih ve hukuktan nasıl aldığı ele alınıyor.

Oyuncu Berkay Ateş’in Van’da define arayan bir kazıcıyı seslendirmesiyle açılan bölümde yanıt aranan bazı sorular şöyle:

Definecilerin zenginleşme hayalleriyle temas ettikleri kimlerin gömüleri?

Yağmanın tarihi 1915’e nasıl uzanıyor?

Tehcir sürecinde Ermenilerin mallarını korumalarının tek yolu nasıl gömmek oldu?

Hukuk bu süreçte nasıl bir suç aracına dönüştü?

Ulus devletin yerin üstünde olmasını istemediklerinin mallarını defineciler bugün yerin altında nasıl gasp ediyor?

İmamlar, köylüler suça nasıl ortak oluyor? Bugün başka kimlerin mülkiyet hakkı, nasıl ihlal ediliyor?

Adalet Atlası’nın podcast hesapları şöyle: Spotify, YouTube, Apple

Bu haftaki bölüm buradan da izlenebilir:

Agos