Türkiye ve Yunanistan arasında Lozan Antlaşması ve Batı Trakya’da ‘müftü seçimi’ tartışması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i tebrik etti ve “Yunanistan’a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşması’nın gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum.” dedi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i tebrik ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum. Yunanistan’a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşmasının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 30, 2022

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Gümülcine Müftüsü İbrahim Şerif’i tebrik etti ve “Yunanistan’a, Azınlığın seçtiği Müftülere saygının Lozan Antlaşması’nın gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum.” dedi.

Çavuşoğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma Yunanistan’dan gün içinde hemen yanıt geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Batı Trakya’daki müftü seçiminin Lozan Antlaşması’nın hükümleri arasında yer almadığını bildirdi.

Açıklamada, “Bilindiği üzere Lozan Antlaşması’nda konuyla ilgili bir hüküm bulunmamakta.” denildi.

Yunanistan, Batı Trakya’da müftüleri kendi atarken, Türk Azınlığın seçtiği müftüleri resmen tanımıyor. Türkiye, “Batı Trakya Türk Azınlığı” derken Yunanistan, “Müslüman Azınlık” tanımını kullanıyor.

Euronews