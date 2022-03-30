TARİHİ ALA CAMİ RAMAZANA HAZIR

“Çukurova’nın Ayasofyası” Tarihi Ala Cami’de ramazan hazırlıkları tamamlandı

İlçemizde bulunan ve “Çukurova’nın Ayasofyası” olarak bilinen bin 800 yıllık tarihi Ala Camisi’nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

İlk teravih namazının kılınacağı 1 Nisan öncesi, Kadirli Belediyesine bağlı ekiplerce camide temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Cami imamı Metin Topaloğlu, 3 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış Ala Cami’nin daha önce manastır ve kilise olarak kullanıldığını, günümüzde ise cami olarak insanlara hizmet verdiğini söyledi.

1800 yıllık camide hem restorasyon çalışmalarının hem de ramazan öncesi hazırlıkların belediye ekiplerinin desteğiyle tamamlandığını dile getiren Topaloğlu, şunları kaydetti:

“Son 2 yılda gerek Ala Camimizde gerekse diğer tüm camilerde Kovid-19 nedeniyle teravih namazı kılınamıyordu. Bu yıl inşallah hem camimizde hem de diğer tüm camilerde teravih namazlarımızı coşkuyla kılacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ramazanı sağlık, sıhhat içinde geçirmeyi diliyorum.”

Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ise Ala Cami’de, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından teravih namazının kılınacağını belirterek, “Belediyemiz kültür ve sosyal işler ile sağlık işleri müdürlüğü ekipleri ile camilerimizde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattık. İlk olarak tarihi ala camimimizde yaptık. Tüm islam aleminin ramazanı mübarek olsun inşallah” dedi.

Menderes Özat

https://www.silagazetesi.com.tr/2022/03/30/tarihi-ala-cami-ramazana-hazir/