Rumlardan İngiltere’ye harita tepkisi!

Rumlar, İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarından dolayı Rusya’yı kınayan ülkelere yer verdiği bir videoda, Kıbrıs Rum Yönetimi bayrağını gösterirken, ilgili haritada KKTC topraklarına ve İngiliz üslerinin olduğu bölgelere yer vermemesi nedeniyle tepki gösterdi.

Rum “Fileleftheros” gazetesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının yanı sıra İngiliz üslerinin bulunduğu Ağrotur ve Dikelya bölgelerinin Rum Yönetimi’nin “Kıbrıs ülkesi” haritasında gösterilmemesine tepki gösterirken, “Harita Tahriği” başlığını kullandı. Rum siyasi partilerden de “İngiliz oyunu ve tesadüf değil” yorumları yapıldı. Tepkilerin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, söz konusu videoyu yayından kaldırdığı kaydedildi.

Milliyet Gazetesi