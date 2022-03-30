Paşinyan ve Aliyev Brüksel’de görüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da artan gerilim nedeniyle 6 Nisan’da Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek.

Geçen hafta, Azerbaycan güçleri Karabağ’daki ateşkesi ihlal ederek Askeran bölgesinde temas hattını geçti.

Rusya geçtiğimiz haftasonu Azerbaycan’ı, Rus barış misyonunun Karabağ’daki bölgesine girerek ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.

Dağlık Karabağ’da konuşlanmış Rus barış güçleri, Azerbaycan kuvvetlerinin daha fazla ilerlemesini durdurmak ve onları ilk konumlarına geri döndürmek için görüşmelerde bulunuyor.

Paşinyan ve Aliyev arasında AB’nin aracılık ettiği önceki bir görüşme 14 Aralık 2021’de Brüksel’de gerçekleşmişti.

Avrupa Konseyi makamlarından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği, iki ülke arasındaki bir dizi soruna çözüm bulmak için ortak çabaları ilerletmek için bugün Brüksel’de Ermenistan ve Azerbaycan’dan üst düzey yetkililerin bir toplantısına ev sahipliği yaptı. Görüşmelerde özellikle, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 6 Nisan 2022’de Brüksel’de yapılacak toplantının hazırlıkları üzerinde duruldu.

Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev arasındaki görüşmeye AB’nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar moderatörlük yaptı.

Haciyev ve Grigoryan arasında ayrı bir ikili görüşmeyi de içeren tartışmalar sırasında, katılımcılar,14 Aralık’taki liderler toplantısı sırasında varılan mutabakatların bir devamı olarak siyasi ve güvenlikle ilgili durumu ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tüm meseleleri gözden geçirdiler.

Katılımcılar, 14 Aralık 2021’deki liderler toplantısında gündeme getirilen diğer konuların yanı sıra, tartışmaları sürdürmek için önümüzdeki haftalarda tekrar bir araya gelme konusunda anlaştılar.

Agos