Lara Logan: Yahudi Rothschild ailesi, Darwin’e Evrim Teorisi’ni icat etmesi için para verdi

“Darwin’in birileri tarafından kanıtlara dayalı bir teori ortaya atması için tutulduğunu düşünüyorum”

CBS News Dışişleri Muhabirliği Şefi ve Fox Nation’s kanalının eski sunucusu Lara Logan, “And We Know” adlı podcastte, Yahudi Rothschild ailesinin Charles Darwin’´e Evrim Teorisini icat etmesi için para verdiğini öne sürdü.

Evrimin bilimsel olarak cevaplanamayacağını belirten Logan, “Darwin’in birileri tarafından kanıtlara dayalı bir teori ortaya atması için tutulduğunu düşünüyorum. Darwin’i kimin çalıştırdığını bilen var mı? Darwinizm nereden geliyor? Rothschildlerden” şeklinde bir açıklama yaptı.

Yahudi kuruluşlardan tepki

Bir Yahudi sivil haklar örgütü olan Hakaretle Mücadele Birliği (ADL), Logan’ın sözlerini bir açıklamada bulundu. Vanity Fair Salı günü. ADL CEO’su, “Fox Nation’ın sunucusu Lara Logan’ın Yahudiler hakkında eski, Yahudi aleyhtarı komplo teorilerini desteklemesi son derece rahatsız edici ama şaşırtıcı değil” dedi.

Jonathan Greenblatt, “Gazetecilerin, haberleri doğru ve gerçeğe uygun olarak aktarma sorumluluğu vardır. Darwin’i finanse etmek için Yahudi finansçıları suçlamanın ya da Yahudilerin bir dünya hükümeti kurmaya çalıştıklarını iddia etmenin doğru ve gerçek hiçbir yanı yoktur. Bu, büyük bir haber ağından ziyade beyazların üstünlüğünü savunan bir sohbet odası için daha uygun bir mesajlaşma türüdür” dedi.

Servetlerini 18. yüzyılın sonlarında kazanan Rothschild ailesi, Yahudilerin parayla olan ilişkisine ve dünyayı ele geçirmesine dayanan antisemit komplo teorilerinde ağırlıklı olarak yer alıyor.

Fauci hakkındaki Mengele benzetmesi tepki çekmişti

Bu, Logan’ın Yahudi karşıtı komplo teorilerine ve yorumlarına ilk girişimi değil. Kasım ayında, Fox News’da ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci’yi toplama kamplarında Yahudiler üzerinde korkunç deneyler yapan Nazi Dr. Josef Mengele ile karşılaştırmıştı.

Rusya’nın Ukrayna işgalini destekliyor

Logan antisemitizmin yanı sıra Ukrayna’yı işgal eden Rusya’yı destekliyor ve Ukrayna’yı suçlu bulduğunu ifade ediyor.

Trump yanlısı Real America’s Voice kanalında, mevcut Ukrayna ordusunu Hitler’in “bin yıllık Reich’ının” halefi olarak tasvir eden ve “Bin yıllık Reich” olarak nitelendiren Logan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski için de “O bir kukla” ifadesini kullandı.

Bu yorumların ardından Logan’ın bağlı olduğu ajans sunucuyla çalışmayı bıraktığını açıkladı.

Mısır’da göstericilerin arasında kalmıştı

Amerikan CBS kanalının muhabiri Lara Logan, 2011 yılında Arap Baharı diye bilinen Mısır’daki toplumsal olayları takip ederken Kahire’de göstericiler tarafından taciz edilmişti.

Logan daha sonra uğradığı saldırıyı şu şekilde anlatmıştı:

Arap Baharı gösterileri sırasında ABD yanlısı olduğunu sandığım göstericilerin arasındayken birilerinin elleri ile bacak arama dokunduğunu hissettim. Ben, tercümanım, korumam orada kaçarken göstericiler de bizimle birlikte koşuyordu ama ben onların beni taciz eden insanlar olduğunu fark edemedim. Koşarken tercümanım ve korumamı kaybettim. Bu sırada bir gösterici “Hadi elbiselerini yırtalım” diye bağırdı. Daha sonra beni yakalayıp elbisemi yırttıktan sonra bayrak sopalarıyla cinsel istismarda bulundular. Hatta kendi içlerinde bana cinsel istismarda bulunmak için kavga ettiler. O esnada saçlarımı çektiler, aşırı şiddet uyguladılar. Hatta bir ara kol ve bacaklarımı koparacaklarını düşündüm. Baskıdan dolayı da göğsümde büyük bir acı hissettim ve öleceğim sandım

4 gün tedavi gördü

Lara Logan, yaşadığı kötü olaylardan sonra yarı çıplak bir şekilde kendisine cinsel istismarda bulunanların olduğu noktadan uzağa bırakıldı. Etraftaki insanların attığı kıyafetleri giyen Logan’ı askerler bulunduğu noktadan kurtardı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Amerika’ya götürülen gazeteci kendi ülkesinde 4 gün daha tedavi gördü.

Independent Türkçe, Şalom

Independent Turkce