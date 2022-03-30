İYİ Parti lideri Akşener’in A Takımı değişti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Başkanlık Divanı’nı yeniden belirledi. Teşkilattan sorumlu olan Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı oldu.

ANKARA – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı’nda değişikliğe gitti. Önceki Başkanlık Divanı’nda Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı’na getirilirken Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bağlandı. Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu‘nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu’na yeni divanda görev verilmedi.

İYİ PARTİ’NİN YÖNETİMİNDE DEĞİŞEN İSİMLER

Siyaset Akademisi Başkanlığı’nın Genel Başkanlık bünyesinde, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlığı’nın ise Gençlik Politikaları Başkanlığı altında yeniden yapılandırılacağı duyuruldu.

Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu‘nun yerine Ayfer Yılmaz getirilirken, daha önce Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Tolga Akalın, Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı’na getirildi. Bu görevi yürüten Nuri Okutan‘a ise yeni başkanlık divanında görev verilmedi. Seçim İşleri Başkanlığı Şenol Sunat‘a bağlanırken Sunat’ın yürüttüğü Eğitim Politikaları Başkanlığı görevine Sevinç Atabay getirildi.

İYİ Parti lideri Akşener’in yeni A Takımı şu şekilde oldu:

SİYASİ İŞLER BAŞKANI: Koray AYDIN

GENEL SEKRETER: Uğur POYRAZ

MALİ İŞLER BAŞKANI: Ümit DİKBAYIR

KURUMSAL İLİŞKİLER BAŞKANI: Cihan PAÇACI

HUKUK VE ADALET POLİTİKALARI BAŞKANI: Bahadır ERDEM

SEÇİM İŞLERİ BAŞKANI: Şenol SUNAT

ULUSLARARASI POLİTİKALAR BAŞKAN: Ahmet Kâmil EROZAN

TÜRK DÜNYASI VE YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANI: Rıdvan UZ

ORTADOĞU POLİTİKALARI BAŞKANI: Salim ENSARİOĞLU

YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI: Metin ERGUN

EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞKANI: Bilge YILMAZ

KALKINMA POLİTİKALARI BAŞKANI: Ümit ÖZLALE

MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKALARI BAŞKANI: Mehmet Tolga AKALIN

EĞİTİM POLİTİKALARI BAŞKANI: Sevinç ATABAY

TOPLUMSAL POLİTİKALAR BAŞKANI: Ayfer YILMAZ

KADIN POLİTİKALARI BAŞKANI: Ünzile YÜKSEL

STK İLİŞKİLERİ BAŞKANI: Burak AKBURAK

AĞIRALİOĞLU KILIÇDAROĞLU’NUN ‘DİYARBAKIR’ SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İYİ Parti lideri Akşener’in yeni A Takımı’nda yer vermediği Yavuz Ağıralioğlu polemiklerle sık sık gündeme gelmişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’a yapacağı ziyarete ilişkin, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerine yanıt veren Ağıralioğlu, “Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara’dır” demişti.

Ağıralioğlu, ‘İYİ Parti olmasaydı CHP’nin AK Parti’den oy alamayacağını’ da ileri sürerek, “Sağ seçmen maalesef kızınca sola oy vermiyor” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP’li milletvekillerine yönelik fezlekelere dair, “fezlekelerin içeriğine bakarak, halkın iradesine saygı göstererek, hakkın ve hakikatin yanında duracaklarını” ifade etmesi üzerine Ağıralioğlu, “Biz, gençlik yıllarımızdan itibaren teröre karşı şuurlu ve gözü açık bir hayat yaşadık. Terörle ilgili hassasiyetimiz de çok net ve bellidir. Milim sapmadık. Fezleke oylamalarına da tamamen aklım, kalbim, vicdanım ve gözüm açık elimi kaldıracağım ve evet diyeceğim” diye konuşmuştu.

İYİ Partili Ağıralioğlu, Ermeni Soykırımı açıklaması gerekçesiyle HDP’lilere yönelik de “Bu memlekette soykırım yaptı diyenlere Emine, Fatih, Murat ismi yakışmaz, Taşnakçıların isimleri yakışır” demiş ve tepki çekmişti. (HABER MERKEZİ)

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