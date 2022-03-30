Doğu Perinçek: Türkiye, Ukrayna konusunda çok ciddi yanlışlar yaptı; tarihi fırsatı kaçırdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta “Türkiye hükümetinin çok ciddi yanlışlar yaptığını” savundu. Perinçek, Türkiye’nin denge siyasetini eleştirdi.

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’in sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, “Rusya ile ABD arasındaki savaşta üstünlük Rusya’da. Rusya eze eze hedefine ilerliyor” dedi.

“Ukrayna şu seçenekler arasında: Rusya’nın önerisini ya şu an kabul edecek ya da bir iki ay sonra kabul edecek. Bir ay sonra kabul ettiği zaman daha kötü şartlarda kabul edecek.

Zelenski hükümeti yarın yok. Bugün masaya oturuyor ama 3-4 ay sonra Ukrayna’nın başında olmayacak. Veya o Zelenski bugünkü Zelenski olmayacak.

“NATO ve ABD’nin bütün planları bozuldu”

NATO ve ABD’nin bütün planları bozuldu. Ukrayna mevzisini de kaybediyorlar. ABD’nin bugünkü durumu Şubat’a göre daha kötü. Ukrayna’yı kaybediyor. Dolar saltanatında yıkılma süreci hız kazandı. Rusya Ruble’yle enerji satma kararı aldı. ABD’nin haraç sisteminin çöktüğünü görüyoruz.

Rusya batağa saplantı söylentileri Amerikancıların kendi kendilerini avutmalarından ibaret. ABD Türkiye’de, Afganistan’da, Kazakistan’da, Suriye’de, Karabağ’da yenildi. Ukrayna’da da yeniliyor.

Hükümet Ukrayna’yı destekliyor ama güya herkesle eşit ilişkisinden vazgeçmediğini söyleyen bir siyaset izledi ama ikisini de kaybetti. Hem Ukrayna’yı hem de Rusya’yı kaybetti.

“Türkiye, tarihi fırsatı kaçırdı”

İstanbul’da buluşmuş olmanın bir kıymeti yok. Sayın Cumhurbaşkanı buralardan prestij planlıyor ama buralardan prestij kazanmaz. Bunlar gösterişe yönelik şeyler. Hükümet Türkiye’ye kaybettirdi. Tarihi bir fırsat çıkmıştı. Ucuza enerji alabilir, turizmi geliştirebilir, denizcilik ve havacılık ulaştırmasında merkez haline getirebilir, KKTC’yi tanıtabilir. Bu fırsatları hükümet değerlendiremedi.

Başından doğru bir politika izlenseydi, Türkiye NATO’nun doğuya karşı genişlemesine karşı bir siyaset geliştirseydi bugün çok büyük fırsatları değerlendirirdi.

“İkisinin arasında bocalayan yanlış bir siyaset izleniyor”

Türkiye’nin ABD’ye karşı silahlı savaşı devam ediyor. Türkiye-Rusya silah arkadaşı. Rusya’yla karşı karşıya değiliz ancak birlikte değiliz. İkisinin arasında bocalayan yanlış bir siyaset izleniyor. Bugün hükümet Suriye ve Rusya politikasında kendi ülkesinin yanında değil. Rusya Türkiye hükümetinden daha çok Türkiye’nin yanında. Rusya NATO’ya karşı savaşıyor, Türkiye NATO’nun içindeyim diyor.”

T24