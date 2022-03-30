Doğu Perinçek: Türkiye, Ukrayna konusunda çok ciddi yanlışlar yaptı; tarihi fırsatı kaçırdı

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|“Denge siyaseti dünyanın gidişatına uyan bir siyaset değil”
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta “Türkiye hükümetinin çok ciddi yanlışlar yaptığını” savundu. Perinçek, Türkiye’nin denge siyasetini eleştirdi.
Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’in sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, “Rusya ile ABD arasındaki savaşta üstünlük Rusya’da. Rusya eze eze hedefine ilerliyor” dedi.
“Ukrayna şu seçenekler arasında: Rusya’nın önerisini ya şu an kabul edecek ya da bir iki ay sonra kabul edecek. Bir ay sonra kabul ettiği zaman daha kötü şartlarda kabul edecek.
Zelenski hükümeti yarın yok. Bugün masaya oturuyor ama 3-4 ay sonra Ukrayna’nın başında olmayacak. Veya o Zelenski bugünkü Zelenski olmayacak.
“NATO ve ABD’nin bütün planları bozuldu”
Rusya batağa saplantı söylentileri Amerikancıların kendi kendilerini avutmalarından ibaret. ABD Türkiye’de, Afganistan’da, Kazakistan’da, Suriye’de, Karabağ’da yenildi. Ukrayna’da da yeniliyor.
Hükümet Ukrayna’yı destekliyor ama güya herkesle eşit ilişkisinden vazgeçmediğini söyleyen bir siyaset izledi ama ikisini de kaybetti. Hem Ukrayna’yı hem de Rusya’yı kaybetti.
“Türkiye, tarihi fırsatı kaçırdı”
Başından doğru bir politika izlenseydi, Türkiye NATO’nun doğuya karşı genişlemesine karşı bir siyaset geliştirseydi bugün çok büyük fırsatları değerlendirirdi.
“İkisinin arasında bocalayan yanlış bir siyaset izleniyor”
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