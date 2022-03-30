Dehşete düşüren görüntü! Karabağ’da insan iskeletleri bulundu

|
***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***
|Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ’da, birinci Karabağ savaşında şehit olan Azerbaycanlılara ait olduğu tahmin edilen iskeletler bulundu.
Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesindeki Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.
Azerbaycan askerleri tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinin Ferruh köyünde 3 insan iskeleti bulundu.
Azerbaycanlılara ait olduğu tahmin ediliyor
Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/dehsete-dusuren-goruntu-bolgede-insan-iskeletleri-bulundu-1642118.html
Yorumlar kapatıldı.