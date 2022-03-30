Boğaziçi’nin fahri doktora unvanı verdiği aydınlardan Boğaziçi’ne destek

Akademisyen Prof. Dr. Daren Acemoğlu, sosyolog İsmail Beşikçi, piyanist İdil Biret, yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve yazar Orhan Pamuk’un aralarında olduğu 16 aydın, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan sürecin kaygı verici olduğunu belirttiler.

*Fotoğraf: Can Candan

Boğaziçi Üniversitesi’nin 1985 – 2013 yılları arasında Fahri Doktora unvanı verdiği bilim ve kültür – sanat camiasından 16 isim Boğaziçi bileşenlerine destek açıklaması yaptı.

Akademisyen Prof. Dr. Daren Acemoğlu, sosyolog İsmail Beşikçi, piyanist İdil Biret, yönetmen Nuri Bilge Ceylan, akademisyen-İspanya eski Eğitim ve Bilim Bakanı Prof. Dr. Federico Mayor ve yazar Orhan Pamuk’un aralarında olduğu 16 aydın, “Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021 tarihinden beri yaşanan süreci kaygıyla izlediklerini” belirttiler.

16 aydının imzasının yer aldığı açıklama özetle şöyle:

“Üniversiteler, bilimsel bilginin ve yaratıcı düşüncelerin üretildiği, geliştirildiği ve özgürce ifade edildiği yerlerdir. Aynı zamanda kültür ve sanatla zenginleşir; toplumun da zenginleşmesine katkıda bulunurlar. Başarılı bir üniversitenin şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir akademik ve idari yönetişim yapısına sahip olması gerekliliği açıktır.

“Biliyoruz ki, Boğaziçi Üniversitesi’nin kültür, sanat ve bilim dünyasına katkılar sunan insanlar yetiştirmiş olması üniversitenin temsil ettiği demokratik ve çoğulcu değerlerle yakından ilintilidir. Çoksesliliğe olanak sağlayan ortamı ve akademik kültürü ile Boğaziçi Üniversitesi geleneğinin tehdit altında olduğunu görmekteyiz.

“Geri dönülmesi zor zarara yol açacak”

“2 Ocak 2021 tarihinden bu yana yapılan müdahalelerin yüz elli sekiz yıllık bir geçmişe ve uluslararası akademik camiada önemli bir konuma sahip Boğaziçi Üniversitesi’nin demokratik değerlerini yok edeceği kaygısını ve akademik mükemmeliyetini kaybetmesiyle sonuçlanacak bu sürecin geri dönülmesi güç bir kamusal zarara yol açacağı endişesini taşımaktayız.

“Yükseköğretimde akademik ve idari yönetişimi şekillendirmek üzere yapılacak her çalışmada akademik özgürlük, üniversite özerkliği, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin öncelikli olması gerektiğini savunuyor ve fahri doktoramızı aldığımız Boğaziçi Üniversitesi’nin bileşenlerinin haklı taleplerinin yanında olduğumuzu duyururuz.”

İmzacılar: Özgen Acar (Gazeteci, 4 Kez Kültür Bakanlığı Şükran Plaketi Sahibi), Prof. Dr. Daron Acemoğlu (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Tamer Başar (Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign Swanlund Daimi Emeritüs Profesörü ve İleri Araştırmalar Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Emeritüs Profesörü), Prof. Dr. Şeyla Benhabib (Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Felsefe Eugene Meyer Emeritüs Profesörü ve Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi Misafir Öğretim Üyesi ve Hukuk Emeritüs Profesörü), Prof. Dr. Engin Bermek, İsmail Beşikçi (Sosyolog, Yazar, 2012 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Sahibi), İdil Biret (Piyanist, 1971 yılından beri Devlet Sanatçısı), Nuri Bilge Ceylan (Yönetmen, Senarist, 2014 Altın Palmiye Ödülü Sahibi), Prof. Dr. Zeynep Çelik (Columbia Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Üniversitesi Tarih Profesörü ve New Jersey Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü Emeritüs Profesörü), Prof. Dr. Erol Gelenbe (Polonya Bilim Akademisi Teorik ve Uygulamalı Enformatik Enstitüsü Profesörü, Duke Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Eski Nello L. Teer Bölüm Başkanı, Londra Emperyal Koleji Eski Dennis Gabor Başkanı, Macar Bilimler Akademisi ve İslam Bilimler Akademisi Onursal Üyesi, Belçika Kraliyet Bilimler Akademisi ve Polonya Bilim Akademisi Yabancı Üyesi, Fransa Ulusal Teknoloji Akademisi Üyesi), Prof. Dr. Federico Mayor (Madrid Özerk Üniversitesi Barış Kültürü Vakfı Başkanı, Granada Üniversitesi Eski Rektörü (1968 – 1972), İspanya Eğitim ve Bilim Eski Bakanı (1981 – 1982) ve UNESCO Eski Genel Direktörü (1987 – 1999)), Prof. Dr. Justin Mc Carthy (Emeritus Profesör, Louisville Üniversitesi Öğretim Üyesi), Gülsin Onay (Piyanist, 1987 yılından beri Devlet Sanatçısı), Orhan Pamuk (2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Columbia Üniversitesi Robert Yik-Fong Tam Beşeri Bilimler Profesörü), Fazıl Say (Piyanist ve Besteci, 2008 Avrupa Birliği Kültür Elçisi), İlhan Usmanbaş (Çağdaş Klasik Müzik Bestecisi, 1971 yılından beri Devlet Sanatçısı)

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