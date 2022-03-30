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Aydın’ı kaybettik

2022-03-30

Nazar Büyüm

Artık dünya ve biz biraz daha kıraç ve çorağız. Güle güle Aydın.

Aydın’ı kaybettik, Aydın Engin’i.

Yalnız görünürde değil, derinde komünist bir yoldaşı.

Bu kadar değil; bin dert bin tasa içinde gülümsemeyi,

tırmıklamayı bilen, başaran bir Ödemiş efesini.

O bize ‘60’lardan beri bir yol gösteren oldu.

Omuzundan keder, yüzünden hüzün, gözlerinden neşe

eksik olmadı. Onu yalnız sevgilimiz Oya ve oğlu Ekim değil,

hepimiz kaybettik, epey epey eksildik. Ne desem, ne desek az.

Artık dünya ve biz biraz daha kıraç ve çorağız. Güle güle Aydın.

Nazım’dan:

MATEM MARŞI………..

Çan

  çalmıyoruz.

Çan

 çalmıyoruz.

Yok

 sala

        veren!

Giden

 o

biten

 bir

şarkı değildir…

O

büyük

bir

ışık

gibi döğüştü.

Kasketli

bir güneş

halinde düştü.

Çan

   çalmıyoruz.

Çan

   çalmıyoruz.

Yok

   sala

        veren!

Bu

  giden

        bir

            biten

                şarkı değildir……

Agos

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