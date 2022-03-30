Aydın’ı kaybettik

Nazar Büyüm

Artık dünya ve biz biraz daha kıraç ve çorağız. Güle güle Aydın.

Aydın’ı kaybettik, Aydın Engin’i.

Yalnız görünürde değil, derinde komünist bir yoldaşı.

Bu kadar değil; bin dert bin tasa içinde gülümsemeyi,

tırmıklamayı bilen, başaran bir Ödemiş efesini.

O bize ‘60’lardan beri bir yol gösteren oldu.

Omuzundan keder, yüzünden hüzün, gözlerinden neşe

eksik olmadı. Onu yalnız sevgilimiz Oya ve oğlu Ekim değil,

hepimiz kaybettik, epey epey eksildik. Ne desem, ne desek az.

Artık dünya ve biz biraz daha kıraç ve çorağız. Güle güle Aydın.

Nazım’dan:

MATEM MARŞI………..

Çan

çalmıyoruz.

Çan

çalmıyoruz.

Yok

sala veren!

Giden

o

biten

bir

şarkı değildir…

O

büyük

bir

ışık

gibi döğüştü.

Kasketli

bir güneş

halinde düştü.

Çan

çalmıyoruz.

Çan

çalmıyoruz.

Yok

sala veren!

Bu

giden bir biten şarkı değildir……

Agos