Artsakh Cumhuriyeti’nden bildiri

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin başlangıç ​​mevzilerine dönmesini bekliyoruz

Artsakh Cumhuriyeti Milli Meclisi’ndeki grup, uluslararası kurumlara ve dostlara, kesintiye uğrayan gaz arzını geri kazanma konusundaki ilkeli tutumları için teşekkür eden bir bildiri yayınladı.

Duyuruda şöyle denmektedir:

“Azerbaycan’ın günlerce suni olarak kestiği gaz arzı, Artsakh Cumhuriyeti’nde 28 Mart’ta yeniden sağlandı.

Gaz arzı tamamen insani bir meseledir ve Azerbaycan bunu Artsakh halkı üzerinde psikolojik baskı uygulama aracı olarak kullanmıştır.

Ancak Artsakh halkı bir kez daha yüksek sivil sorumluluk sergileyerek mevcut durumun üstesinden gelmeyi başardı.

Bu baskı politikası, Ermenistan Cumhuriyeti, uluslararası toplum, Rusya Federasyonu’nun barış gücü birlikleri, özellikle Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, diğer bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından oldukça eleştirilmiştir.

Artsakh Cumhuriyeti Millet Meclisi’nin tüm fraksiyonları, uluslararası kurumlara ve dostlarımıza, ilkeli bir tutum sergiledikleri için şükranlarını sunar.

Aynı zamanda, Artsakh Cumhuriyeti’nde konuşlu Rus barış güçleri tarafından atılan adımları takdirle karşılayarak, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin başlangıç ​​pozisyonlarına dönmesini bekliyoruz.”

Ermenistan Kamu Radyosu