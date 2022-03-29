Yetişkin film yıldızı Josuha Broome’den şaşırtan itiraf! “Şimdi kendi dijital kilisemi kurup papaz oldum”

Johua Broome isimli popüler bir yetişkin filmi yıldızı, kariyerindeki radikal değişiklikle herkesi şaşırtmayı başardı. Oyuncu olma hayaliyle Hollywood’a taşınan ancak bir restoranda çalışırken tesadüfen yaşadığı bir olay onun bir anda yetişkin film dünyasıyla tanışmasına neden oldu. 1000’e yakın film çektiğini dile getiren Broome, kariyerinden mutlu olmadığı için ilginç bir değişikliğe imza attı. Kendi kilisesini kuran Broome, papaz olmaya karar verdi.

1000’e yakın filmde rol alan ve sinema dünyasının yetişkin film sektöründe en prestijli ödülleri için aday gösterilen Broome, kariyerinin başlangıcını ve bir anda dine yönelmesinin altında yatan nedenleri açıkladı. Wolf and the Shepherd Podcast’indeki hikayesini tanıtan Broome, “Tatil için Los Angeles’a geldim ve bir şekilde kendimi yetişkin film endüstrisinde buldum. 6 yıldır bu sektörün içindeyim. 1000’e yakın film yaptım ve 3 kez en iyi erkek oyuncu adayı oldum, 1 kez kazandım. 20’li yaşlarımın çoğunu bu kapladı. Başladığımda 22 yaşındaydım ve 29 yaşında sektörden emekli oldum” dedi.

“OYUNCU OLMAK İSTİYORDUM”

Los Angeles’ta oyunculuk yapmak istediğini dile getiren Broome, o sırada bir restoranda çalışıyordu. Bir gece oyunculuğun ilk adımı olarak yetişkin film setlerinde çalışmasının yararlı olacağını savunan bir grup kadınla tanıştı ve bir anda kendisini yetişkin film yıldızı olarak buldu. Broome, “Oyuncu olmak istiyordum. Rüyamın sahte bir versiyonunu yaşadım. Peşinde olduğum şeyin sahte bir versiyonunda mutlu olmaya çalıştım. Kendime fazla inancım yoktu. Tek bir film diye girdim binlerce oldu” diye konuştu.

Yılın en iyi erkek oyuncusunu ödülü kazandıktan sonra Broome, yaptığı işten mutlu olmadığını fark etti ve bir spor salonunda temizlik görevlisi olarak çalışmak için yetişkin filmlerinden emekli oldu.

“NORMAL BİR İNSAN OLMAK İSTEDİM”

Yaptığı iş nedeniyle çevresindekilerin kendisini yargılamasından korktuğu için sürekli olarak yalan söylediğini dile getiren Broome, “İnsanlar beni işaret ederek ‘İşte o adam’ diyordu. Ben sadece normal bir insan olmak istedim” ifadelerini kullandı.

Hayatının aşkı olarak tanımladığı karısıyla tanıltıktan sonra kendi hayatını yoluna koymak için adım attığını belirten Broome, kendisi için dijital bir kilise kurarak başkalarının değişimine ilham olmak istediğini söyledi. Bromee, “Ne yapmış olursanız olun bundan sonra ne yapacağınızı belirlemek zorunda değil” dedi.

https://www.mynet.com/yetiskin-film-yildizi-josuha-broome-den-sasirtan-itiraf-simdi-kendi-dijital-kilisemi-kurup-papaz-oldum-190101266562