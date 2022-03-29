Türk bakandan Ermenilere ve Rumlara çirkin suçlama!

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN TÜRK’ten Büşra Arslantaş’a konuştu. Akar, ABD ile F-16 görüşmeleri için ise, ‘Müracaat yapıldı. ABD’li muhatabamızla yaptığımız görüşme oldu. Heyet gönderdiler. Heyetler arası görüşmeler yapıcı geçti. Sürecin kongre boyutu var.’ dedi.

Halen Türkiye, ara uçak ihtiyacı için ABD’den 40 adet F-16’nın son versiyonu Block 70 alımı ve mevcut uçakların modernize edilmesi konusunda talebi bulunuyor. İlgili talep aşamalarından sonra karar kongreye iletilecek.

Türk bakan F-16’ların Türkiye’ye satışının gerçekleştirilmemesi konusunda ABD’deki Ermeni ve Rum toplumunu suçladı.

Akar F-16 konusunda şunları söyledi:

“Türkiye’nin F-35 için ödediği paranın F-16 alım ve modernizasyonuna aktarılması planlanıyor. Ancak bu süreçlerin hayata geçirilmesi için kongreden onay çıkması gerekiyor. Özellikle Ermeni ve Rum lobileri, Türkiye’ye bu satışın gerçekleşmemesi için basıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu