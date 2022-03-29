Rober Hatemo nereli babası Şahin Hatemo Ermeni mi?￼

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Eğlenceli ve duygusal şarkıları ile yıllardır müzik piyasasının sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo babası Şahin Hatemo’nun ölümü ile sarsıldı. Babası için cenaze töreni düzenleyen ve son yolculuğuna uğurlayan Rober Hatemo’nun hayatı da merak edildi. 1974 doğumlu Ermeni asıllı Rober Hatemo Çanakkale’de doğdu.

Sevilen şarkıcı Rober Hatemo babasının ölümü ile yıkıldı. Bir süredir tedavi gören babası Şahin Hatemo için cenaze töreni düzenleyen Rober Hatemo’nun hayatı da merak edildi. Rober Hatemo Ermeni asıllı ama Çanakkale’de doğdu.

Rober Hatemo’nun babası Şahin Hatemo düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şarkıcı Rober Hatemo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Mart’ta babası Şahin Hatemo’nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahin Hatemo için dün saat 14.00’te Bakırköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şahin Hatemo’nun yakınları katıldı.

Taziyeleri kabul eden Rober Hatemo tören boyunca gözyaşı döktü. İlahilerin okunduğu törenin ardından cenaze son yolculuğuna uğurlandı.

25 Aralık 1974 doğumlu sanatçı Rober Hatemo İstanbul Kumkapı’da dünyaya gelmiştir. Babası o dönemler kuyumculuk yapmıştır. Kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardır. Ailesi uzun yıllardır İstanbul Bakırköy’de kendisi ise Etiler’de oturmaktadır. 1994 yılında askerlik hizmeti için Adana’ya gitmiştir.

Ermeni asıllı Türk sanatçı İlk albümü Esmer’i 1997 senesinde müzik severler ile paylaşmıştır. Bugüne kadar 7 albüme imza atmıştır.

Müzik piyasasında yer alan albümleri Sen Farklısın, Sihirli Değnek, Esmer, Azılı Bela, Mahrum (single) Aşksız Prens, Pabucumun Dünyası Dikkat (single) ve Giden Candan Gidiyor (single)…

Dedesi 1974 yılında Kıbrıs Harekatı’nda yer almıştır.

Müziğin yanı sıra sporcu bir kimliğe sahiptir. Son zamanlarda sıkça Yoga yaptığını belirtmiştir. Genellikle vaktini arkadaşları ve kendi evinde geçirmeyi sevdiğini belirten Rober Hatemo özellikle Cunda’da bulunan yazlığını çok sık kullanmaktadır. Şu an için evlilik düşünmediğini ve evlenirse özelinin kendisine ait olduğunu çocukları olursa ancak özelini sevdikleri ile paylaşabileceğini açıklamıştır.

https://www.internethaber.com/rober-hatemo-nereli-babasi-sahin-hatemo-ermeni-mi-2244097h.htm