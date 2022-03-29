Halkların Köprüsü Derneği’nden 2. İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali

İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali 12 Nisan’da başlıyor. Festivalde 35 kısa 14 uzun metrajlı filmin gösteriminin yanı sıra panel, atölye, sergi ve söyleşiler düzenlenecek.

İZMİR – Halkları Köprüsü Derneği tarafından ikincisi düzenlenen İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali 12-16 Nisan tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak. Film gösterimlerinin yanı sıra panel, atölye, sergi ve söyleşilerin de yapılacağı etkinliğe ilişkin hazırlanan tanıtım bülteninde, dünyanın yeni bir savaşa tanıklık ettiği belirtilerek Ukrayna-Rusya savaşına dikkat çekildi.

Tanıtım bülteninde, “İkinci dünya savaşının ardından emperyalist devletler adına vekaleten yürütülen bölgesel savaşlar yerini bir 3. Dünya savaşına mı bırakacak sorusu tüm insanlığın zihnini meşgul ediyor. Emperyalistler arası güç dengeleri ve çıkar çatışmaları savaşları sürekli kılıyor. Savaş; doğa, insanlar ve insanlığın kültürel/tarihsel mirası üzerinde onarılamaz tahribatlar yaratıyor. Savaşların en yıkıcı sonuçlarından biri de zorunlu göç. Şimdiden milyonlarca Ukraynalı ‘yeni bir ev’ bulabilme umuduyla yollara düştü. Zorunlu göç, her tür saldırıya, tacize, travmaya açık güvencesiz, geçmişsiz bir yolculuk demektir” ifadelerine yer verildi.

35 KISA METRAJ, 14 UZUN METRAJ FİLM GÖSTERİLECEK

Böylesi bir ortamda çoğu zaman bir nefret nesnesi, ucuz işgücü ama neredeyse her zaman “görünmez” olan mültecileri görünür kılma çabasının bir parçası olarak 2’inci İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali’ni gerçekleştireceğini belirten dernek, festivalde Hindistan, Fransa, Almanya ve İtalya gibi farklı ülkelerden 35’i kısa metraj, 14’ü uzun metraj kurmaca, belgesel ve animasyon filme ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Dernek üye ve gönüllülerinin amatör ruhla bir araya gelerek oluşturduğu Halkların Korosu’nun da açılış gecesinde Anadolu topraklarının çok renkliliğini yansıtan Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Yunanca ve Lazca parçalar seslendireceği aktarılan tanıtım metninde, sesli betimleme çalışmalarından da söz edildi:

“Halkların Köprüsü Derneği, daha önceki festivalde olduğu gibi bu sene de filmleri, görme engelli bireylerin eş zamanlı olarak izleyebilmesi adına sesli betimleme çalışmalarına hız verdi. Bu amaçla yaklaşık 15 film Halkların Köprüsü Derneği gönüllüleri, Sesli Betimleme Derneği ve Otuzbeşlik.com emekçilerinin katkılarıyla sesli betimlendi. Yanı sıra, görme engelli izleyicilerin katılımını da sağlamak üzere ‘Pelerinli Çocuk’ adlı film salonda tüm izleyiciler tarafından sesli betimlemeli izlenecek. Sesli betimlemenin bir hak olduğunun bilincinde olarak amacımız, tüm festival filmlerinin sesli betimlenmesini sağlamak.”

MÜLTECİ GENÇLER VE ÜNİVERSİTELİLERDEN İKİ FİLM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçen, mülteci gençlerin sinema alanında uzman akademisyenlerle birlikte çektikleri “Turuncu” isimli kısa filmin gösterimi de festival kapsamında gerçekleşecek. Suriyeli bir mültecinin İstanbul’daki bir yılına odaklanan ve kendisi de bir mülteci olan Malaz Usta tarafından yönetilen “Sürgünde Bir Yıl” isimli kısa film de mülteciler tarafından yapılmış bir film olma özelliğiyle izleyici karşısına çıkacak.

Yine İzmir Sinema Evi’nin Nefret Duvarından ‘Bir Tuğla da Sen Çek’ isimli projesi kapsamında İzmir üniversitelerinden gençlerin çektikleri kısa filmler izleyici ile buluşacak ve hem proje yürütücüleri hem de kısa filmlerin yönetmenleri gösterim sonrası izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Medya ve Göç Derneği tarafından “Sessiz” başlıklı proje kapsamında üretilen Türkiye’deki mültecilerin günlük hayatlarında karşılaştıkları nefret söylemi ve ayrımcılıkları kendi cümleleri ile anlattıkları 10 kısa animasyondan oluşan seri de programda yerini alıyor.

‘IŞİD SALDIRISI VE EZİDİ SOYKIRIMI’ PANELİ YAPILACAK

Festivalde yönetmenlerle yapılacak söyleşilerin yanı sıra bir de panel gerçekleştirilecek. Derneğin Kurucu Başkanı Cem Terzi’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin konusu IŞİD saldırısı ile yaşanan Ezidi Soykırımı. Panelin konuşmacıları ise Zülfü Livaneli, Yazda Derneği’nden Natia Navrouzov, Farida Falıt Jrdo ve soykırımdan sağ kurtulan Ameena Qasım Khalaf.

Yine Fransız Kültür Merkezi sergi salonunda, Christian Alexander Rogler’in “Yaşamak İstiyordum/I Wanted to Live” isimli filminin sürekli gösterimi festival süresince ziyaretçilere açık olacak. 1993 yılından günümüze kadar Avrupa sınırlarında hayatını kaybetmiş 35 bin 597 mültecinin isimleri, ölüm yeri, nedeni ve tarihlerinin bilgisini aktaran bu film, video enstalasyon şeklinde izleyicilerle buluşacak. 81 dakikalık bu film, öncelikle kaybedilen hayatlar için sessiz ve dijital bir anıt olmayı hedefliyor.

ASLI ALPAR’IN İLLÜSTRASYONLARI FESTİVALDE SERGİLENECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek şehrin kültürel ve toplumsal hayatına kazandırdığı Bıçakçı Han’da Suriyeli mülteci ressamlar Rami Elhejali ve Watfaa Wahb’ın resimlerinden oluşan sergi festival süresince tüm İzmir halkına açık olacak. Yine aynı mekânda, bu yılki festival afişini tasarlayan Aslı Alpar’ın, sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz çizgileri, insan haklarının hemen her alanında ürettiği illüstrasyonları da festival ile eşzamanlı olarak davetlilerini bekleyecek.

Bu iki serginin açılış tarihi olan 11 Nisan 2022 Pazartesi akşamı Bıçakçı Han’da LGBTİ+ ve insan hakları mücadelesine yıllarını adamış Esmeray “Kestirmeden Hikayeler” isimli tek kişilik gösterisi ile izleyici ile buluşacak. Ayrıca festival süresince sürecek “Unutma Beni – Yeşerme ve Çoğalma Atölyesi” birçok kültürde anımsamanın önemine vurgu yapan ‘Unutma Beni’ çiçeğinin çimlendirilmesi, çoğaltılması ve saksı değişimi gibi süreçlerinin uygulamalı olarak deneyimlendiği bir atölye olacak. (HABER MERKEZİ)

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